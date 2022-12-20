YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (1)
Güncel Haberler
FENERBAHÇE KULÜBÜ, PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖR JORGE JESUS İLE 2022-2023 SEZONU İÇİN ANLAŞMAYA VARDIĞINI AÇIKLADIİstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un imza töreni Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus ile Fenerbahçe Başkanı...
FENERBAHÇE KULÜBÜ, PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖR JORGE JESUS İLE 2022-2023 SEZONU İÇİN ANLAŞMAYA VARDIĞINI AÇIKLADI
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un imza töreni
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un salona gelişleri
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus ile Başkan Ali Koç'un sözleşmeyi imzalamaları
Jesus 'un adını yazılı olduğu formayı imzalaması
Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile ilk antrenmanından enstantaneler
Fenerbahçe antrenmanı
NİJERYA'NIN GÜNEYBATISINDA YER ALAN ONDO EYALETİNDEKİ BİR KİLİSEYE DÜZENLENEN SALDIRIDA EN AZ 50 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ
Nijerya'daki kiliseye düzenlenen saldırıda ölenler (mozaikli)
Saldırı sonrası kilisede meydana gelen tahribat
Kiliseyi ziyaret edenlerden detay
ANKARA'DA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE OLUŞAN SU BASKINI VE SEL NEDENİYLE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Mamak Dereboyu Caddesinden detaylar
Suların altında kalan araçlar
Karapürçek'teki sel
Sel sularına kapılan servis şoförü İlkay Yiğit'in sürüklendiği anlar (cep telefonu)
Mamak İlçesi
Motokuryenin sel sularına kapılma anı
Motokuryenin vatandaşlar tarafından kurtarılması
Sel sularına kapılan araçlar
Çatısı uçan bina
Zarar gören araçlar
Su altında kalan araç ve minibüsler
AFAD ekibinin vatandaşları botlarla kurtarması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay yerindeki görüntüsü
İş yeri sular altında kalan esnafın dükkanlarını temizleme çalışmaları
Fatih Köprüsü altındaki kavşakta aracı su altında kalan kadın sürücünün bardakla suyu boşaltması
Çöken istinat duvarı ve duvarın altında kalan araçlar
Tatlar Deresi'nde arama çalışması (dron)
Kayıp Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşılması
Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi'nin taşması
Sel sularına kapılan servis şoförü İlkay Yiğit'in arama çalışmaları
İlkay Yiğit'in cesedinin ekipler tarafından götürülmesi FENERBAHÇE KULÜBÜ, PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖR JORGE JESUS İLE 2022-2023 SEZONU İÇİN ANLAŞMAYA VARDIĞINI AÇIKLADI (2 HAZİRAN)
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.
NİJERYA'NIN GÜNEYBATISINDA YER ALAN ONDO EYALETİNDEKİ BİR KİLİSEYE DÜZENLENEN SALDIRIDA EN AZ 50 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ (5 HAZİRAN)
Nijerya'nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ANKARA'DA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE OLUŞAN SU BASKINI VE SEL NEDENİYLE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (7-15 HAZİRAN)
Ankara'da 7-15 Haziran tarihlerindeki yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskını ve sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.
Kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkileyen ani yağışlar nedeniyle alt geçitler suyla doldu, bazı yollar trafiğe kapandı, ev ve iş yerlerini su bastı.