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YILIN OLAYLARI 2022 - HAZİRAN (1)

Güncel Haberler

FENERBAHÇE KULÜBÜ, PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖR JORGE JESUS İLE 2022-2023 SEZONU İÇİN ANLAŞMAYA VARDIĞINI AÇIKLADIİstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un imza töreni Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus ile Fenerbahçe Başkanı...

FENERBAHÇE KULÜBÜ, PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖR JORGE JESUS İLE 2022-2023 SEZONU İÇİN ANLAŞMAYA VARDIĞINI AÇIKLADI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un imza töreni

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un salona gelişleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus ile Başkan Ali Koç'un sözleşmeyi imzalamaları

Jesus 'un adını yazılı olduğu formayı imzalaması

Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile ilk antrenmanından enstantaneler

Fenerbahçe antrenmanı

NİJERYA'NIN GÜNEYBATISINDA YER ALAN ONDO EYALETİNDEKİ BİR KİLİSEYE DÜZENLENEN SALDIRIDA EN AZ 50 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Nijerya'daki kiliseye düzenlenen saldırıda ölenler (mozaikli)

Saldırı sonrası kilisede meydana gelen tahribat

Kiliseyi ziyaret edenlerden detay

ANKARA'DA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE OLUŞAN SU BASKINI VE SEL NEDENİYLE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mamak Dereboyu Caddesinden detaylar

Suların altında kalan araçlar

Karapürçek'teki sel

Sel sularına kapılan servis şoförü İlkay Yiğit'in sürüklendiği anlar (cep telefonu)

Mamak İlçesi

Motokuryenin sel sularına kapılma anı

Motokuryenin vatandaşlar tarafından kurtarılması

Sel sularına kapılan araçlar

Çatısı uçan bina

Zarar gören araçlar

Su altında kalan araç ve minibüsler

AFAD ekibinin vatandaşları botlarla kurtarması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay yerindeki görüntüsü

İş yeri sular altında kalan esnafın dükkanlarını temizleme çalışmaları

Fatih Köprüsü altındaki kavşakta aracı su altında kalan kadın sürücünün bardakla suyu boşaltması

Çöken istinat duvarı ve duvarın altında kalan araçlar

Tatlar Deresi'nde arama çalışması (dron)

Kayıp Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşılması

Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi'nin taşması

Sel sularına kapılan servis şoförü İlkay Yiğit'in arama çalışmaları

İlkay Yiğit'in cesedinin ekipler tarafından götürülmesi FENERBAHÇE KULÜBÜ, PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖR JORGE JESUS İLE 2022-2023 SEZONU İÇİN ANLAŞMAYA VARDIĞINI AÇIKLADI (2 HAZİRAN)

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.

NİJERYA'NIN GÜNEYBATISINDA YER ALAN ONDO EYALETİNDEKİ BİR KİLİSEYE DÜZENLENEN SALDIRIDA EN AZ 50 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ (5 HAZİRAN)

Nijerya'nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ANKARA'DA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE OLUŞAN SU BASKINI VE SEL NEDENİYLE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (7-15 HAZİRAN)

Ankara'da 7-15 Haziran tarihlerindeki yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskını ve sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkileyen ani yağışlar nedeniyle alt geçitler suyla doldu, bazı yollar trafiğe kapandı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kaynak: AA / Güncel

Sabiha Gökçen Jorge Jesus Fenerbahçe Güncel Haberler

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