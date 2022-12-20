YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (8)

YUNANİSTAN'IN ADALAR'A ZIRHLI ARAÇ SEVK ETTİĞİ ANLAR, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİYunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevk ettiği anlar, insansız hava araçları tarafından görüntülendiMERSİN'İN MEZİTLİ...

YUNANİSTAN'IN ADALAR'A ZIRHLI ARAÇ SEVK ETTİĞİ ANLAR, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevk ettiği anlar, insansız hava araçları tarafından görüntülendi

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDEKİ POLİSEVİNE PKK'LI İKİ KADIN TERÖR SALDIRISI DÜZENLENDİ

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen saldırı

Şehit polis memuru Sedat Gezer'in PKK'lı iki kadın teröristle çatışma anı (güvenlik kamerası)

Bekçilerin polis memurlarına destek anı (güvenlik kamerası)

Teröristlerin içinde bulunduğu taksinin gelişi (güvenlik kamerası)

Teröristlerin taksiden inişi (güvenlik kamerası)

Teröristlerin bir süre bekledikten sonra yürümesi (güvenlik kamerası)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

Şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenaze namazında saf tutması

Cenaze namazının kılınması

Şehidin naaşının taşınması

Bakan Soylu'nun taziye vermesi

Saldırıda yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün açıklamaları

Zanlıların sevk görüntüleri

İTALYA'DA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİ, AŞIRI SAĞCI İTALYA'NIN KARDEŞLERİ PARTİSİ (FDI) VE LİDERLİK ETTİĞİ SAĞ İTTİFAK KAZANDI

Oy kullanan insanlar

Silvio Berlusconi'nin oy kullanması

Popolo meydanında düzenlenen miting

Mitinge katılanların konuşmaları

Liderlerin sahneye çıkışı

Silvio Berlusconi'nin açıklamaları

Matteo Salvini'nin açıklamaları

Giorgia Meloni'nin açıklamaları

DONETSK VE LUHANSK İLE HERSON VE ZAPORİJYA BÖLGELERİNDEN "RUSYA'YA BAĞLANMA" KARARI

Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak yapılan referandum

Bir vatandaşın oy kullanması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalaması – 30.09.2022

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması

Saygı duruşu

İmza töreni

ilhak edilen bölge liderleriyle birlik pozu verilmesi YUNANİSTAN'IN ADALAR'A ZIRHLI ARAÇ SEVK ETTİĞİ ANLAR, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ (25 EYLÜL)

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevk ettiği anlar, insansız hava araçları tarafından görüntülendi.

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDEKİ POLİSEVİNE PKK'LI İKİ KADIN TERÖR SALDIRISI DÜZENLENDİ (26 EYLÜL)

Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis memuru da yaralandı. İki kadın terörist olay yerinde üzerlerindeki patlayıcıları infilak etmesi sonucu öldü. Şehit Gezer'in cenazesi 27 Eylül'de Mersin'de toprağa verildi. Saldırıya ilişkin gözaltıların ardından 6 kişi tutuklandı.

İTALYA'DA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİ, AŞIRI SAĞCI İTALYA'NIN KARDEŞLERİ PARTİSİ (FDI) VE LİDERLİK ETTİĞİ SAĞ İTTİFAK KAZANDI (26 EYLÜL)

İtalya'da dün yapılan genel seçimleri, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) ve liderlik ettiği sağ ittifak kazandı.

İtalyan seçmenler, 19. yasama döneminde parlamentonun üst kanadı Senato (200 sandalye) ve alt kanat Temsilciler Meclisinde (400 sandalye) kendilerini temsil edecek parlamenterler için oy kullandı.

DONETSK VE LUHANSK İLE HERSON VE ZAPORİJYA BÖLGELERİNDEN "RUSYA'YA BAĞLANMA" KARARI (27 EYLÜL)

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararının çıktığı belirtildi.