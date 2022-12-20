YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (7)

ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ AÇIKLARINDA ACİL YARDIM ÇAĞRISI ALINAN TEKNEDEKİ 283 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Göçmenlerin güvertedeki fotoğrafları

Göçmenlerin kurtarılması (IHA görüntüsü)

Göçmenlerin bulunduğu gemi güvertesindeki görüntüleri

Karaya yanaşan kuru yük gemisi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GİRİŞİMLERİYLE RUSYA ve UKRAYNA, 200 SAVAŞ ESİRİNİ TAKAS ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası açıklamaları (23 Eylül)

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in esir düşen askerleriyle konuşması

Takas edilen esirin açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın açıklamaları

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 500 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

YANGINA MÜDAHALE İÇİN KASTAMONU'DAN HAVALANAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ, KAZA KIRIMA UĞRADI

Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar

Kara ekiplerinin müdahalesi

Hava araçlarının müdahalesi

Yanan alanlar

Marmaris'te çıkan orman yangını

Helikopterlerin müdahale etmesi

Yangına havadan ve karadan müdahale edilmesi

Yükselen dumanlar

Helikopter ve uçakların su boşaltması

Söndürme çalışmalarında kullanılan arazözler

Yangını çıkardığını itiraf eden şüphelinin Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edilmesi

Enkaz altındaki cenazelerin çıkarılması

Kaza yapan helikopterden detay

Ekiplerin çalışmalarından detaylar ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ AÇIKLARINDA ACİL YARDIM ÇAĞRISI ALINAN TEKNEDEKİ 283 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI (20 EYLÜL)

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı alınan teknedeki 283 düzensiz göçmen, bir ticari gemi tarafından kurtarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GİRİŞİMLERİYLE RUSYA ve UKRAYNA, 200 SAVAŞ ESİRİNİ TAKAS ETTİ (21 EYLÜL 2022)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı. Zelenskiy ve Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, takas edilen Ukrayna askerleriyle görüştü.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 500 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ (21 EYLÜL)

YANGINA MÜDAHALE İÇİN KASTAMONU'DAN HAVALANAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ, KAZA KIRIMA UĞRADI

Orman Genel Müdürlüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale edilen yangın 2. gününde kontrol altına alındı.

Türk Hava Kurumu ile MGI iş ortaklığında kiralanan Rusya menşeili helikopterde, Rus uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetti. Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem ile Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralandı.