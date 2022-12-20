YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (7)
Güncel Haberler
ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ AÇIKLARINDA ACİL YARDIM ÇAĞRISI ALINAN TEKNEDEKİ 283 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDIGöçmenlerin güvertedeki fotoğrafları Göçmenlerin kurtarılması (IHA görüntüsü) Göçmenlerin bulunduğu gemi güvertesindeki görüntüleri Karaya yanaşan kuru yük gemisiCUMHURBAŞKANI...
ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ AÇIKLARINDA ACİL YARDIM ÇAĞRISI ALINAN TEKNEDEKİ 283 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Göçmenlerin güvertedeki fotoğrafları
Göçmenlerin kurtarılması (IHA görüntüsü)
Göçmenlerin bulunduğu gemi güvertesindeki görüntüleri
Karaya yanaşan kuru yük gemisi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GİRİŞİMLERİYLE RUSYA ve UKRAYNA, 200 SAVAŞ ESİRİNİ TAKAS ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası açıklamaları (23 Eylül)
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in esir düşen askerleriyle konuşması
Takas edilen esirin açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın açıklamaları
MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 500 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
YANGINA MÜDAHALE İÇİN KASTAMONU'DAN HAVALANAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ, KAZA KIRIMA UĞRADI
Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar
Kara ekiplerinin müdahalesi
Hava araçlarının müdahalesi
Yanan alanlar
Marmaris'te çıkan orman yangını
Helikopterlerin müdahale etmesi
Yangına havadan ve karadan müdahale edilmesi
Yükselen dumanlar
Helikopter ve uçakların su boşaltması
Söndürme çalışmalarında kullanılan arazözler
Yangını çıkardığını itiraf eden şüphelinin Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edilmesi
Enkaz altındaki cenazelerin çıkarılması
Kaza yapan helikopterden detay
Ekiplerin çalışmalarından detaylar ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ AÇIKLARINDA ACİL YARDIM ÇAĞRISI ALINAN TEKNEDEKİ 283 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI (20 EYLÜL)
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı alınan teknedeki 283 düzensiz göçmen, bir ticari gemi tarafından kurtarıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GİRİŞİMLERİYLE RUSYA ve UKRAYNA, 200 SAVAŞ ESİRİNİ TAKAS ETTİ (21 EYLÜL 2022)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı. Zelenskiy ve Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, takas edilen Ukrayna askerleriyle görüştü.
MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 500 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ (21 EYLÜL)
YANGINA MÜDAHALE İÇİN KASTAMONU'DAN HAVALANAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ, KAZA KIRIMA UĞRADI
Orman Genel Müdürlüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale edilen yangın 2. gününde kontrol altına alındı.
Türk Hava Kurumu ile MGI iş ortaklığında kiralanan Rusya menşeili helikopterde, Rus uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetti. Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem ile Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralandı.