YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (1)

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELI: "CUMHUR İTTIFAKININ CUMHURBAŞKANI ADAYI RECEP TAYYIP ERDOĞAN'DIR"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklamasını yaptı.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELI: "CUMHUR İTTIFAKININ CUMHURBAŞKANI ADAYI RECEP TAYYIP ERDOĞAN'DIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitingindeki konuşması

BOĞAZDA KARAYA OTURAN "LADY ZEHMA" İSİMLİ GEMİ BEBEK KOYU'NA DEMİRLEDİ

Dümen arızası yapan ve karaya oturan kargo gemisi

Liberya bayraklı "Lady Zehma" isimli kargo gemisinin dümen arızası yaparak karaya oturma anları cep telefonu kamerası görüntüsü

Bebek Koyu'na demirleyen Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi

MİCHY BATSHUAYİ FENERBAHÇE'DE

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe formasıyla poz vermesi

Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin Samandıra'ya gelişi ve karşılanması

Michy Batshuayi basın açıklaması

PKK'LI TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIYAN, HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL, MİT VE İSTANBUL EMNİYETİNİN OPERASYONUYLA EDİRNE'DE YAKALANDI

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları

Güzel'in yurtdışına kaçmak için kılık değiştirmiş hali

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in tutuklanması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin değerlendirmeleri

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplantı salonu

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için toplanan Karma Komisyon

Komisyon üyelerinden detay

Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın açıklamaları

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELI: "CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ RECEP TAYYIP ERDOĞAN'DIR" (1 EYLÜL)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklamasını yaptı.

BOĞAZDA KARAYA OTURAN "LADY ZEHMA" İSİMLİ GEMİ BEBEK KOYU'NA DEMİRLEDİ (2 EYLÜL)

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan "Lady Zehma" isimli gemi Bebek Koyu'na demirledi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süre askıya alındı.

MİCHY BATSHUAYİ FENERBAHÇE'DE (2 EYLÜL)

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile anlaştı. Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

PKK'LI TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIYAN, HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL, MİT VE İSTANBUL EMNİYETİNİN OPERASYONUYLA EDİRNE'DE YAKALANDI (3 EYLÜL)

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, MİT ve İstanbul Emniyetinin operasyonuyla, sahte kimlik ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel, 3 Eylül'de sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.