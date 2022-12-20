YILIN OLAYLARI 2022 - AĞUSTOS (4)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ESKİ ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, FLORİDA'DA BULUNAN MAR-A-LAGO MALİKANESİNİN FBI AJANLARI TARAFINDAN ARANDIĞINI DUYURDUEski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida'daki malikanesiTÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ OLAN ZİRAAT BANKASI KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞI, CUMHURBAŞKANI...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ESKİ ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, FLORİDA'DA BULUNAN MAR-A-LAGO MALİKANESİNİN FBI AJANLARI TARAFINDAN ARANDIĞINI DUYURDU

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida'daki malikanesi

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ OLAN ZİRAAT BANKASI KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILDI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi

Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kütüphaneyi gezmesi ve gençler ile sohbet etmesi

TALİBAN, YÖNETİMİNİN 1. YILINI KUTLADI

Araçların üstünde Taliban destekçileri

Taliban destekçilerinin sloganları

CUMHURİYET TARİHİNİN TÜRKİYE ERMENİ TOPLUMUNA MENSUP İLK KAYMAKAMI BERK ACAR, DENİZLİ'NİN BABADAĞ İLÇESİNE ATANDI

Kaymakam Berk Acar'ın alana gelmesi

Kaymakam Berk Acar'ın protokolü selamlaması

Kaymakam Berk Acar'ın vatandaşları selamlaması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Çelenk sunulması

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİY'NİN DAVETİYLE UKRANYA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havalimanına gelişi

Zelenskiy'in Erdoğan'ı karşılaması

İki liderin tokalaşması

Liderlerin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesi

3'lü zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU'NUN MEYDANA GELEN KAZADA 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi

Polis ekiplerinin dubaları yerleştirmesi

Olay yerine ambulansların yanaşması

Yaralıların ambulansa getirilmesi

Kazayı gören kişinin kaçması

Kaza yerinin dron ile görüntülenmesi

Yaralılara müdahale edilmesi

Yaralılar ambulansa taşınması

Kaza yerinde yapılan çalışmalar

Kazaya karışan araçların vinç ile kaldırılması

Kazada yaralanan kişileri yakınlarının hastane önünde bekleyişi

Tedavi altına alınan yaralılar

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen aileler ESKİ ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, FLORİDA'DA BULUNAN MAR-A-LAGO MALİKANESİNİN FBI AJANLARI TARAFINDAN ARANDIĞINI DUYURDU (9 AĞUSTOS)

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin 8 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arandığını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ OLAN ZİRAAT BANKASI KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILDI (12 AĞUSTOS)

Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitap ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

TALİBAN, YÖNETİMİNİN 1. YILINI KUTLADI (15 AĞUSTOS)

Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenlerken, sık sık Taliban lehine sloganlar attı.

CUMHURİYET TARİHİNİN TÜRKİYE ERMENİ TOPLUMUNA MENSUP İLK KAYMAKAMI BERK ACAR, DENİZLİ'NİN BABADAĞ İLÇESİNE ATANDI (17 AĞUSTOS)

Cumhuriyet tarihinin Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam adayı olan Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesine atandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİY'NİN DAVETİYLE UKRAYNA'YA GİTTİ (18 AĞUSTOS)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetiyle Lviv'e günübirlik çalışma ziyareti kapsamında, Potoçki Sarayı'nda Zelenskiy ile bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Daha sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de dahil olduğu üçlü zirvede savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU'NUN MEYDANA GELEN KAZADA 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (20 AĞUSTOS)

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekipler ile İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

Kazada 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 31 kişi yaralandı.