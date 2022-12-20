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YILIN OLAYLARI 2022 - AĞUSTOS (1)

Güncel Haberler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİNİ BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut hamlesi açıklaması "İlk Evim İlk İş Yerim" Projesi kapsamında tamamlanan TOKİ projelerinden derlenen klip TOKİ başvurusu için banka önünde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİNİ BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut hamlesi açıklaması

"İlk Evim İlk İş Yerim" Projesi kapsamında tamamlanan TOKİ projelerinden derlenen klip

TOKİ başvurusu için banka önünde sıra bekleyen vatandaşlar

"İlk Evim İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa Tanıtım Tırı" Kızılay Meydanı'nda

Tıra gelen vatandaşların sanal gözlükle evlere bakması

Temel atma töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma işlemini başlatması

Sosyal konutların temelinin atılması

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yapılacak konutların kura töreni

Kura çekilmesi

Başvuru yapan vatandaşlar

TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ İLK GEMİ, UKRAYNA'NIN ODESA LİMANI'NDAN HAREKET ETTİ (01.08.2022)

Tahıl yüklü gemilerin limandan çıkışı

MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİNDEKİ DENETİMİN ARDINDAN MISIR YÜKLÜ KURU YÜK GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN HAREKET ETTİ (03.08.2022)

Razoni kuru yük gemisinin havadan görüntülenmesi (drone)

Rumeli Feneri açıklarında demirleyen mısır yüklü gemisi

Heyetin botlarla gemiden ayrılması

UKRAYNA LİMANLARINDAN 24 ŞUBAT'TAN BU YANA ÇIKAMAYAN POLARNET İLE NAVİSTAR GEMİLERİ TÜRKİYE'YE DOĞRU SEYRE BAŞLADI

Odessa Limanı

Panama bayraklı Navistar isimli gemi

Panama bayraklı "Navi-Star" isimli geminin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz girişi (dron)

İstanbul Boğazı

Türk bayraklı "Polarnet" gemisi

Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES, TAHIL KORİDORU İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in merkezi ziyaret etmesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki ekibin servis botuna binmesi

SSI INVINCIBLE II gemisi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki ekibin gemideki incelemesi

İncelemelerin ardından heyetin gemiden ayrılması

Basın toplantısı salonu

BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşması CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİNİ BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADI (1 AĞUSTOS)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız." dedi.

TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ İLK GEMİ, UKRAYNA'NIN ODESA LİMANI'NDAN HAREKET ETTİ (1 AĞUSTOS)

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki ilk gemi, Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan hareket etti.

Müşterek Koordinasyon Merkezindeki denetimin ardından mısır yüklü kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan hareket etti.

Ukrayna limanlarından 24 Şubattan bu yana çıkamayan Polarnet ile Navistar gemileri Türkiye'ye doğru seyre başladı.

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, tahıl koridoru için İstanbul'a geldi

Kaynak: AA / Güncel

İlk Evim İlk İş Yerim Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Güncel Haberler

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