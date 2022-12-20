YILIN OLAYLARI 2022 - AĞUSTOS (1)
Güncel Haberler
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİNİ BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut hamlesi açıklaması "İlk Evim İlk İş Yerim" Projesi kapsamında tamamlanan TOKİ projelerinden derlenen klip TOKİ başvurusu için banka önünde...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİNİ BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut hamlesi açıklaması
"İlk Evim İlk İş Yerim" Projesi kapsamında tamamlanan TOKİ projelerinden derlenen klip
TOKİ başvurusu için banka önünde sıra bekleyen vatandaşlar
"İlk Evim İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa Tanıtım Tırı" Kızılay Meydanı'nda
Tıra gelen vatandaşların sanal gözlükle evlere bakması
Temel atma töreni
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma işlemini başlatması
Sosyal konutların temelinin atılması
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yapılacak konutların kura töreni
Kura çekilmesi
Başvuru yapan vatandaşlar
TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ İLK GEMİ, UKRAYNA'NIN ODESA LİMANI'NDAN HAREKET ETTİ (01.08.2022)
Tahıl yüklü gemilerin limandan çıkışı
MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİNDEKİ DENETİMİN ARDINDAN MISIR YÜKLÜ KURU YÜK GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN HAREKET ETTİ (03.08.2022)
Razoni kuru yük gemisinin havadan görüntülenmesi (drone)
Rumeli Feneri açıklarında demirleyen mısır yüklü gemisi
Heyetin botlarla gemiden ayrılması
UKRAYNA LİMANLARINDAN 24 ŞUBAT'TAN BU YANA ÇIKAMAYAN POLARNET İLE NAVİSTAR GEMİLERİ TÜRKİYE'YE DOĞRU SEYRE BAŞLADI
Odessa Limanı
Panama bayraklı Navistar isimli gemi
Panama bayraklı "Navi-Star" isimli geminin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz girişi (dron)
İstanbul Boğazı
Türk bayraklı "Polarnet" gemisi
Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES, TAHIL KORİDORU İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in merkezi ziyaret etmesi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki ekibin servis botuna binmesi
SSI INVINCIBLE II gemisi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki ekibin gemideki incelemesi
İncelemelerin ardından heyetin gemiden ayrılması
Basın toplantısı salonu
BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşması CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİNİ BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADI (1 AĞUSTOS)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız." dedi.
TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ İLK GEMİ, UKRAYNA'NIN ODESA LİMANI'NDAN HAREKET ETTİ (1 AĞUSTOS)
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki ilk gemi, Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan hareket etti.
Müşterek Koordinasyon Merkezindeki denetimin ardından mısır yüklü kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan hareket etti.
Ukrayna limanlarından 24 Şubattan bu yana çıkamayan Polarnet ile Navistar gemileri Türkiye'ye doğru seyre başladı.
BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, tahıl koridoru için İstanbul'a geldi