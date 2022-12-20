YILIN OLAYLARI 2022

SOMALİ'NİN BAŞKENTİ MOGADİŞU'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLARLA DÜZENLENEN İKİ SALDIRIDA 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ, EN AZ 300 KİŞİ YARALANDIPatlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlar yükselmesi Patlamanın gerçekleştiği bölgeye ambulansların sevk edilmesi Vatandaşların kaçışmasından detaylarGÜNEY...

SOMALİ'NİN BAŞKENTİ MOGADİŞU'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLARLA DÜZENLENEN İKİ SALDIRIDA 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ, EN AZ 300 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlar yükselmesi

Patlamanın gerçekleştiği bölgeye ambulansların sevk edilmesi

Vatandaşların kaçışmasından detaylar

GÜNEY KORE'NİN BAŞKENTİ SEUL'DE DÜZENLENEN CADILAR BAYRAMI ETKİNLİKLERİNDE MEYDANA GELEN İZDİHAMDA 156 KİŞİ ÖLDÜ

Yerde yatan bir kişiye kalp masajı yapılması

Caddede yaşanan kargaşa

Güvenlik önlemleri

Olay yeri ve çevresinde toplanan insanlar

Olay yerine bırakılan çiçekler, notlar ve çeşitli eşyalar

Güvenlik önlemleri

BREZİLYA'DA DEVLET BAŞKANLIĞI SOLCU ESKİ DEVLET BAŞKANI LUİZ INACİO LULA DA SİLVA KAZANDI

Miting için toplanan kalabalık

İşçi Partisi adayı eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın açıklaması

Bayrak ve flamalar

Lula'nın maketi

Lula da Silva resim ve maketleri

Lula da Silva destekçilerinin sloganları

Lula da Silva destekçilerinin müzik çalıp dans etmesi

Lula da Silva destekçilerinin yürüyüşü

Jair Messias Bolsonaro'nun gelişi

Brezilya'nın Alexania kentinde bir araya gelen Jair Bolsonaro'nun destekçileri, devlet başkanlığı seçimini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı protestoları

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN GÜÇ KULLANMAKTAN KAÇINMA, SORUNLARI EGEMENLİK, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE SINIRLARIN DOKUNULMAZLIĞININ TANINMASI TEMELİNDE ÇÖZME KONUSUNDA ANLAŞTI

Soçi'de üçlü görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması

HİNDİSTAN'IN GUJARAT EYALETİNDE YAYALAR İÇİN HİZMET VEREN ASMA KÖPRÜNÜN ÇÖKMESİ SONUCU ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 141 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gujarat eyaletinde yayalar için hizmet veren asma köprünün çökme anı

Köprüden düşenleri kurtarmaya çalışan insanlar

Sudan çıkarılan cesetler

SOMALİ'NİN BAŞKENTİ MOGADİŞU'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLARLA DÜZENLENEN İKİ SALDIRIDA 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ, EN AZ 300 KİŞİ YARALANDI (29 EKİM)

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda 100'den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı.

GÜNEY KORE'NİN BAŞKENTİ SEUL'DE DÜZENLENEN CADILAR BAYRAMI ETKİNLİKLERİNDE MEYDANA GELEN İZDİHAMDA 156 KİŞİ ÖLDÜ (29 EKİM)

Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda 156 kişi öldü.

İzdiham Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesinde yaşandı. Dar bir sokakta üst üste yığılan ve yol kenarında sağlık görevlileri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan insanların görüntüleri dünya gündemine oturdu.

Hayatını kaybedenlerin bir kısmına ani kalp durması teşhisi konuldu.

BREZİLYA'DA DEVLET BAŞKANLIĞI SOLCU ESKİ DEVLET BAŞKANI LUİZ INACİO LULA DA SİLVA KAZANDI (30 EKİM)

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 50,83 oy alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.

Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN GÜÇ KULLANMAKTAN KAÇINMA, SORUNLARI EGEMENLİK, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE SINIRLARIN DOKUNULMAZLIĞININ TANINMASI TEMELİNDE ÇÖZME KONUSUNDA ANLAŞTI (31 EKİM)

Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi kentinde yaptığı üçlü görüşmenin ardından ortak bildiriyi kabul etti.

HİNDİSTAN'IN GUJARAT EYALETİNDE YAYALAR İÇİN HİZMET VEREN ASMA KÖPRÜNÜN ÇÖKMESİ SONUCU ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 141 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (31 EKİM)

Hindistan'ın Gujarat Eyaleti'nde yayalar için hizmet veren asma köprünün çökmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 141 kişi hayatını kaybetti.

Asma yaya köprüsünün çökmesi sonucu 141 kişinin ölümüne ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.