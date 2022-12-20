YILIN OLAYLARI 2022

BATI ŞERİA'NIN NABLUS KENTİNE İSRAİL ORDUSUNUN DÜZENLEDİĞİ BASKIN SIRASINDA, ASKERLER TARAFINDAN AÇILAN ATEŞ SONUCU 6 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ, 22 KİŞİ YARALANDI

Sloganlar atan göstericilerden detaylar

İsrail'in saldırısı sonucu enkaza dönen araçtan detaylar

İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmesi

Filistinlilerin lastik yakarak yolları kapatması

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi

Cenaze töreninin havadan görüntülnmesi (dron)

Filistinlilerin havaya ateş açarak yürüyüş yapması

Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması

Cenaze törenine katılan Filistinlilerden detay

SUNUCU VE GAZETECİ HALİT KIVANÇ VEFAT ETTİ

Halit Kıvanç'a ait arşiv görüntüleri

Halit Kıvanç için düzenlenen cenaze töreni

Törene katılan vatandaşlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Cenaze namazının kılınması ve cenazenin taşınması

TÜRKİYE'DEN DE GÖZLEMLENEN PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ

Parçalı güneş tutulması

Güneş tutulmasını izleyen vatandaşların görüntü

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI, "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur'a ait görüntüler

Polis ekiplerinin eve gelmesi

Polis ekiplerinin evde arama yapması

Evde bulunan kitaplar

Evde bulunan mermiler

Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın polis aracına bindirilmesi

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

Şebnem Korur Fincancı'nın bindirildiği aracın gidişi

Adliye binası

TÜRK HAVA YOLLARI DAHA ÖNCE ASKERİ ÜS OLARAK KULLANILAN IRAK'IN KERKÜK KENTİNDEKİ KERKÜK HAVALİMANI'NA, İSTANBUL'DAN İLK DOĞRUDAN UÇUŞUNU DÜZENLEDİ

İstanbul Havalimanı

Check-in bankosu

Yolcuların işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Hatıra fotoğrafı çektirenler

Yolcuların uçağa alınması

Uçak içindeki yolcular

Uçağın Kerkük Havalimanı'na inişi

Uçağın su takı altından geçişi

Yolcuların uçaktan inişi

Kurdele kesilmesi

Kerkük Havalimanı'nda düzenlenen tören

Törene katılanlar

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuşması

AK PARTİ İKTİDARININ, ÜLKENİN İKİNCİ YÜZYILINA DAİR YENİ PROGRAM VE HEDEFLERİNİN YER ALDIĞI "TÜRKİYE YÜZYILI" VİZYONU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN TANITILDI

Müzisyen Yücel Arzen'in orkestrasından Başlasın Türkiye Yüzyılı klibi

AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salon dışında bekleyen partilileri selamlaması

Vatandaşların coşkuyla bayrak sallaması

Gösterilerin coşkuyla izlenmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi ve vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arslanköylü Ümmiye Koçak'ın hediye takdimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile vatandaşları selamlaması BATI ŞERİA'NIN NABLUS KENTİNE İSRAİL ORDUSUNUN DÜZENLEDİĞİ BASKIN SIRASINDA, ASKERLER TARAFINDAN AÇILAN ATEŞ SONUCU 6 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ, 22 KİŞİ YARALANDI (25 EKİM)

Batı Şeria'nın Nablus kentine İsrail ordusunun düzenlediği baskın sırasında, askerler tarafından açılan ateş sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Nablus kentindeki askeri operasyonlarını "savaş suçu" olarak niteledi.

SUNUCU VE GAZETECİ HALİT KIVANÇ VEFAT ETTİ (25 EKİM)

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Halit Kıvanç'ın Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenazesine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim ile sevenleri katıldı.

TÜRKİYE'DEN DE GÖZLEMLENEN PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ (25 EKİM)

Ay'ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı Güneş tutulması, Türkiye'den izlendi.

Yurt genelinde bazı vatandaşlar parçalı güneş tutulmasını güneş gözlüğü, siyah cam, maden suyu şişesi, röntgen filmi ve kaynak maskesi camı gibi farklı yöntemler kullanarak gözlemlemeye çalıştı.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI, "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI (27 EKİM)

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca Fincancı'nın, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

TÜRK HAVA YOLLARI DAHA ÖNCE ASKERİ ÜS OLARAK KULLANILAN IRAK'IN KERKÜK KENTİNDEKİ KERKÜK HAVALİMANI'NA, İSTANBUL'DAN İLK DOĞRUDAN UÇUŞUNU DÜZENLEDİ (27 EKİM)

Türk Hava Yolları (THY) daha önce askeri üs olarak kullanılan Irak'ın Kerkük kentindeki Kerkük Havalimanı'na, İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşunu düzenledi.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK6890 sefer sayılı uçak, saat 10.30'da hareket etti.

AK PARTİ İKTİDARININ, ÜLKENİN İKİNCİ YÜZYILINA DAİR YENİ PROGRAM VE HEDEFLERİNİN YER ALDIĞI "TÜRKİYE YÜZYILI" VİZYONU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN TANITILDI (28 EKİM)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı'yla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

"Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bu yeni Anayasayı, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız." açıklamasında bulundu.