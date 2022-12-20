YILIN OLAYLARI 2022
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İNGİLTERE'DE LİZ TRUSS'UN BAŞBAKANLIKTAN İSTİFASINDAN SONRA RİSHİ SUNAK, ÜLKENİN YENİ BAŞBAKANI OLDUDowning Street 10 Numara Liz Truss'un veda konuşması (20 Ekim) İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın konuşması (27 Ekim)AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM, AZERBAYCAN'DA TRAFİK...
İNGİLTERE'DE LİZ TRUSS'UN BAŞBAKANLIKTAN İSTİFASINDAN SONRA RİSHİ SUNAK, ÜLKENİN YENİ BAŞBAKANI OLDU
Downing Street
10 Numara
Liz Truss'un veda konuşması (20 Ekim)
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın konuşması (27 Ekim)
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM, AZERBAYCAN'DA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Zengilan Uluslararası Havalimanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin havaalanına inişi
Hava alanın açılış töreni ve kurdele kesimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in görüşmesi
Kumlak Tren İstasyonu ve çevresinden detaylar
Azerbaycan ve Türk Bayrağı
Tren rayları ve Azerbaycan askerleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in günün anısına imzaladıkları metni kapsül içine koyarak, tren istasyonu temeline bırakması ve ilk harcı atması
Dost Agropark'ın dron ile havadan çekilen görüntüleri
Dost Agropark CEO'su Mehmet Zeki Tuğrul'un açıklamaları
Dost Agropark'ta bulunan hayvanlar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı ziyareti
Ambulans ve sağlık ekiplerinin çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun ziyaretinden kareler (fotoğraf)
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açıklamaları
AVRUPA KADINLAR BOKS ŞAMPİYONASI'NDA 50 KİLO FİNALİNDE MİLLİ SPORCU BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ALTIN MADALYA KAZANDI
Milli Sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nun final karşılaması
Milli Sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nun madalyası ve kupası ile poz vermesi
Milli Sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nun açıklamaları
Şİ CİNPİNG, ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE YENİDEN SEÇİLDİ
Meydan ve kongrenin yapıldığı Büyük Halk Salonundan genel görüntüler
Kongre salonu ve katılımcılar
Şi Cinping'in konuşması
ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ, MÜZE YAPILMAK ÜZERE MÜLKİYETİ ADALET BAKANLIĞINDAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA DEVREDİLEN DİYARBAKIR CEZAEVİ'NİN KAPISINA KİLİT VURDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış töreninin düzenlendiği alana gelişi
Alandaki vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve miting alanındaki vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Diyarbakır E Tipi cezaevi tabelası
Diyarbakır E Tipi cezaevinin genel görünüşü
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un cezaevini gezmesi
Bozdağ'ın kapıya kilit vurması
Sembolik anahtarın Turizm Bakanı Ersoy'a takdimi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması
Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi - İNGİLTERE'DE LİZ TRUSS'UN BAŞBAKANLIKTAN İSTİFASINDAN SONRA RİSHİ SUNAK, ÜLKENİN YENİ BAŞBAKANI OLDU (20 EKİM)
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanan Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu. Sunak, 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Liz Truss'ın yerini almak için mücadele verdi. Sunak'ın rakibi Penny Mordount, liderlik yarışından çekilerek, Rishi Sunak'ı destekleme kararı aldı. Rishi Sunak, 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak 1980'de Southampton'da doğdu.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM, AZERBAYCAN'DA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ (20 EKİM)
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve aynı araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'daki ilk müdahalenin ardından 21 Ekim'de ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
AVRUPA KADINLAR BOKS ŞAMPİYONASI'NDA 50 KİLO FİNALİNDE MİLLİ SPORCU BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ALTIN MADALYA KAZANDI (21 EKİM)
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.
Şİ CİNPİNG, ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE YENİDEN SEÇİLDİ (22 EKİM)
Şi Cinping, Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yeniden seçildi.
ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ, MÜZE YAPILMAK ÜZERE MÜLKİYETİ ADALET BAKANLIĞINDAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA DEVREDİLEN DİYARBAKIR CEZAEVİ'NİN KAPISINA KİLİT VURDU (23 EKİM)
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, müze yapılmak üzere mülkiyeti Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Diyarbakır Cezaevi'nin kapısını kilitleyip, anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim etti.