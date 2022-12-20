YILIN OLAYLARI 2022

İNGİLTERE'DE LİZ TRUSS'UN BAŞBAKANLIKTAN İSTİFASINDAN SONRA RİSHİ SUNAK, ÜLKENİN YENİ BAŞBAKANI OLDU

Downing Street

10 Numara

Liz Truss'un veda konuşması (20 Ekim)

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın konuşması (27 Ekim)

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM, AZERBAYCAN'DA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Zengilan Uluslararası Havalimanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin havaalanına inişi

Hava alanın açılış töreni ve kurdele kesimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in görüşmesi

Kumlak Tren İstasyonu ve çevresinden detaylar

Azerbaycan ve Türk Bayrağı

Tren rayları ve Azerbaycan askerleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in günün anısına imzaladıkları metni kapsül içine koyarak, tren istasyonu temeline bırakması ve ilk harcı atması

Dost Agropark'ın dron ile havadan çekilen görüntüleri

Dost Agropark CEO'su Mehmet Zeki Tuğrul'un açıklamaları

Dost Agropark'ta bulunan hayvanlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı ziyareti

Ambulans ve sağlık ekiplerinin çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun ziyaretinden kareler (fotoğraf)

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açıklamaları

AVRUPA KADINLAR BOKS ŞAMPİYONASI'NDA 50 KİLO FİNALİNDE MİLLİ SPORCU BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ALTIN MADALYA KAZANDI

Milli Sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nun final karşılaması

Milli Sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nun madalyası ve kupası ile poz vermesi

Milli Sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nun açıklamaları

Şİ CİNPİNG, ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE YENİDEN SEÇİLDİ

Meydan ve kongrenin yapıldığı Büyük Halk Salonundan genel görüntüler

Kongre salonu ve katılımcılar

Şi Cinping'in konuşması

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ, MÜZE YAPILMAK ÜZERE MÜLKİYETİ ADALET BAKANLIĞINDAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA DEVREDİLEN DİYARBAKIR CEZAEVİ'NİN KAPISINA KİLİT VURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış töreninin düzenlendiği alana gelişi

Alandaki vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve miting alanındaki vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Diyarbakır E Tipi cezaevi tabelası

Diyarbakır E Tipi cezaevinin genel görünüşü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un cezaevini gezmesi

Bozdağ'ın kapıya kilit vurması

Sembolik anahtarın Turizm Bakanı Ersoy'a takdimi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması

Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması

Toplu fotoğraf çekimi - İNGİLTERE'DE LİZ TRUSS'UN BAŞBAKANLIKTAN İSTİFASINDAN SONRA RİSHİ SUNAK, ÜLKENİN YENİ BAŞBAKANI OLDU (20 EKİM)

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanan Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu. Sunak, 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Liz Truss'ın yerini almak için mücadele verdi. Sunak'ın rakibi Penny Mordount, liderlik yarışından çekilerek, Rishi Sunak'ı destekleme kararı aldı. Rishi Sunak, 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak 1980'de Southampton'da doğdu.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM, AZERBAYCAN'DA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ (20 EKİM)

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve aynı araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'daki ilk müdahalenin ardından 21 Ekim'de ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

AVRUPA KADINLAR BOKS ŞAMPİYONASI'NDA 50 KİLO FİNALİNDE MİLLİ SPORCU BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ALTIN MADALYA KAZANDI (21 EKİM)

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.

Şİ CİNPİNG, ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE YENİDEN SEÇİLDİ (22 EKİM)

Şi Cinping, Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yeniden seçildi.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ, MÜZE YAPILMAK ÜZERE MÜLKİYETİ ADALET BAKANLIĞINDAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA DEVREDİLEN DİYARBAKIR CEZAEVİ'NİN KAPISINA KİLİT VURDU (23 EKİM)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, müze yapılmak üzere mülkiyeti Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Diyarbakır Cezaevi'nin kapısını kilitleyip, anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim etti.