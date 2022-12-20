YILIN OLAYLARI 2022
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASYA'DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI'NIN (CICA) 6.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASYA'DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI'NIN (CICA) 6. ZİRVESİ'NE KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın uçaktan inmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması
Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüşmesinden görüntüler
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci derece dostluk nişanı takdim edilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı ile masa tenisi oynaması
Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda zirvenin düzenlendiği salon
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuşması
Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üye ülke liderlerinden görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesine katılan liderlerin katıldığı aile fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesi
BARTIN'IN TTK AMASRA MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MADEN OCAĞINIDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 42 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesi
Ambulanslar
Kurtarma ekibinin çalışması
Göçük altından çıkan bir işçinin olayı anlatması
Bir yaralının ekipler tarafından sedye ile ambulansa götürülmesi
Ekiplerin ve ambulansların bekleyişi
Bir yaralının sedyeye konulması
Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
Madencilerin ambulansa alınması
Ambulanstaki madencinin kısa konuşması
Günün ağarması ile patlamanın yaşandığı bölge ve yapılan çalışmalar
Madenci Aydın Kalaycı'nın konuşması
Madende biriken dumanın havalandırma bacaları vasıtasıyla tahliye edilmesi
Maden ocağı sahasındaki madencilerin endişeli bekleyişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye geçişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım için düzenlenen cenaze töreni
Cenaze namazına katılanların havadan görüntüleri
Cenaze namazının kılınması
Cenazelerinin uğurlanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze namazında saf tutması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye ziyaretinde bulunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını kaybeden işçinin yakınlarına ve köylülere başsağlığı dilemesi
OYUNCU BİLLUR KALKAVAN HAYATINI KAYBETTİ
Billur Kalkavan'a ait fotoğraflar
Billur Kalkavan için düzenlenen cenaze töreni
UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'E KAMİKAZE İHA SALDIRILARI DÜZENLENDİ
Rusya'nın Kiev'e yönelik kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı anı
Yükselen dumanlar
Bomba İsabet eden bina
İtfaiye ekiplerinin kaçışı
Patlama anı ve kaçan insanlar
USTA SPİKER BÜLENT ÖZVEREN HAYATINI KAYBETTİ
Bülent Özveren ait fotoğraflar
Bülent Özveren için düzenlenen cenaze töreni CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASYA'DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI'NIN (CICA) 6. ZİRVESİ'NE KATILDI (13 EKİM)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Mutabakatı'nın güçlendirerek devam ettirilmesi, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden naklini yapma konusunda kararlı olunduğu mesajını verdi.
BARTIN'IN TTK AMASRA MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MADEN OCAĞINIDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 42 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ (14 EKİM)
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağının eksi 300 kotunda patlama meydana geldi.
Patlamada, 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi yaralandı, 58 madenci sağ kurtarıldı. Patlamada yaralanan bir işçinin daha 21 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine kazada ölen madenci sayısı 42 oldu.
OYUNCU BİLLUR KALKAVAN HAYATINI KAYBETTİ (15 EKİM)
Bir süredir kanser ile mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında yaşamını yitirdi.
Billur Kalkavan, Zincirlikuyu Camii avlusunda ikindi namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'E KAMİKAZE İHA SALDIRILARI DÜZENLENDİ (17 EKİM)
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az 4 ayrı patlama sesi duyulurken yetkililer, saldırıların kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiğini bildirdi.
USTA SPİKER BÜLENT ÖZVEREN HAYATINI KAYBETTİ (18 EKİM)
Türkiye'nin önemli sunucu ve spikerlerinden Bülent Özveren 79 yaşında hayata veda etti.