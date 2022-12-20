YILIN OLAYLARI 2022

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASYA'DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI'NIN (CICA) 6.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASYA'DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI'NIN (CICA) 6. ZİRVESİ'NE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın uçaktan inmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması

Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüşmesinden görüntüler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci derece dostluk nişanı takdim edilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı ile masa tenisi oynaması

Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda zirvenin düzenlendiği salon

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuşması

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üye ülke liderlerinden görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesine katılan liderlerin katıldığı aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesi

BARTIN'IN TTK AMASRA MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MADEN OCAĞINIDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 42 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesi

Ambulanslar

Kurtarma ekibinin çalışması

Göçük altından çıkan bir işçinin olayı anlatması

Bir yaralının ekipler tarafından sedye ile ambulansa götürülmesi

Ekiplerin ve ambulansların bekleyişi

Bir yaralının sedyeye konulması

Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

Madencilerin ambulansa alınması

Ambulanstaki madencinin kısa konuşması

Günün ağarması ile patlamanın yaşandığı bölge ve yapılan çalışmalar

Madenci Aydın Kalaycı'nın konuşması

Madende biriken dumanın havalandırma bacaları vasıtasıyla tahliye edilmesi

Maden ocağı sahasındaki madencilerin endişeli bekleyişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gelmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye geçişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım için düzenlenen cenaze töreni

Cenaze namazına katılanların havadan görüntüleri

Cenaze namazının kılınması

Cenazelerinin uğurlanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze namazında saf tutması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye ziyaretinde bulunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını kaybeden işçinin yakınlarına ve köylülere başsağlığı dilemesi

OYUNCU BİLLUR KALKAVAN HAYATINI KAYBETTİ

Billur Kalkavan'a ait fotoğraflar

Billur Kalkavan için düzenlenen cenaze töreni

UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'E KAMİKAZE İHA SALDIRILARI DÜZENLENDİ

Rusya'nın Kiev'e yönelik kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı anı

Yükselen dumanlar

Bomba İsabet eden bina

İtfaiye ekiplerinin kaçışı

Patlama anı ve kaçan insanlar

USTA SPİKER BÜLENT ÖZVEREN HAYATINI KAYBETTİ

Bülent Özveren ait fotoğraflar

Bülent Özveren için düzenlenen cenaze töreni CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASYA'DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI'NIN (CICA) 6. ZİRVESİ'NE KATILDI (13 EKİM)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Mutabakatı'nın güçlendirerek devam ettirilmesi, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden naklini yapma konusunda kararlı olunduğu mesajını verdi.

BARTIN'IN TTK AMASRA MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MADEN OCAĞINIDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 42 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ (14 EKİM)

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağının eksi 300 kotunda patlama meydana geldi.

Patlamada, 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi yaralandı, 58 madenci sağ kurtarıldı. Patlamada yaralanan bir işçinin daha 21 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine kazada ölen madenci sayısı 42 oldu.

OYUNCU BİLLUR KALKAVAN HAYATINI KAYBETTİ (15 EKİM)

Bir süredir kanser ile mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Billur Kalkavan, Zincirlikuyu Camii avlusunda ikindi namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'E KAMİKAZE İHA SALDIRILARI DÜZENLENDİ (17 EKİM)

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az 4 ayrı patlama sesi duyulurken yetkililer, saldırıların kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiğini bildirdi.

USTA SPİKER BÜLENT ÖZVEREN HAYATINI KAYBETTİ (18 EKİM)

Türkiye'nin önemli sunucu ve spikerlerinden Bülent Özveren 79 yaşında hayata veda etti.