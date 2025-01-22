Yılın Kareleri Oylamasında Van Aalderen'in Tercihleri

İtalya'daki Yabancı Basın Derneği Başkanı Maarten van Aalderen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Van Aalderen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde iki fotoğrafı beğendiğini belirten van Aalderen, Barış Seçkin'in İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi'nde çektiği "Gruptan ayrı" başlıklı fotoğrafı ile Belal Khaled'in çadır kentte Filistinli iki çocuğun fenerlerle çadırlarını aydınlattığı "Bayram" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un Kenya'da şiddetli yağışlara rağmen günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanları çektiği "Sıradan bir gün" isimli karesini tercih eden van Aalderen, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Samir Jordamovic'in "Umut var" isimli Bosna Hersek'te meydana gelen sellerin ardından oluşan yıkımı çektiği fotoğrafı seçti.

Van Aalderen, "Spor" kategorisinde de tercihini Hakan Burak Altunöz'ün Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçında çektiği hava topu mücadelesini gösteren "Kafa topu" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Dernek Başkanı van Aalderen, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam'daki Emevi Camisi'nin duvarından Hafız Esed'in adının silindiği ana ait "İsmi silinirken" karesini seçti.

Van Aalderen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında çok güzel fotoğraflar gördüğünü belirtti.