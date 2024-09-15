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2024 Yılında Demir Yollarını 177 Milyon Kişi Kullandı

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Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ocak-ağustos döneminde demir yollarından 177 milyon kişinin yararlandığını açıkladı. Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve diğer hatlarla birlikte, ağustos ayında 20.7 milyon yolcu seyahat etti. Bakan, demir yolu yatırımlarının ve seyahat konforunun artmasının yolcu ilgisini artırdığını vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ocak-ağustos döneminde demir yollarını 177 milyon kişinin kullandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı demir yolu istatistiklerini açıkladı. Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenlerini ağustos ayında 20 milyon 667 bin 44 kişinin kullandığını belirterek, "2024 yılı ilk 8 ayında ise demir yollarında toplam yolcu sayısı 177 milyon oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda uyguladığımız demir yolu yatırımları ve politikaları sayesinde vatandaşlarımızın demir yoluna olan ilgisi her geçen gün arttı. Seyahat konforunu artırarak hızlı ve güvenli taşımacılığı tesis ettik. Bu sayede vatandaşlarımızın demir yoluna daha çok rağbet göstermesine vesile olduk" dedi.

'YHT'LERLE 8 MİLYON 296 BİN KİŞİ SEYAHAT ETTİ'

Bakan Uraloğlu, özellikle YHT, bölgesel ve ana hat tren seferlerine olan ilginin zirve yaptığını belirtti. Uraloğlu, ağustos ayında ana hat ve bölgesel trenleri 942 bin, YHT'leri 1 milyon 107 bin 339 kişinin kullandığının altını çizerek, "2024 yılı ilk 8 ayında ise ana hat ve bölgesel trenlerimiz ile 7 milyon 701 bin 36 kişi seyahat etti. YHT'de ise bu rakam 8 milyon 296 bin 248 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Demir yolu ulaşımının güvenli, hızlı ve konforlu olmasının yolcular tarafından büyük bir tercih sebebi olduğunu kaydeden Uraloğlu, "YHT hatlarımızda, ana hat ve bölgesel tren seferlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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