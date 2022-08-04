Yılın ilk 7 ayında 327 bin 859 kişi Kapadokya'yı kuş bakışı izledi - Haberler

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Yılın ilk 7 ayında 327 bin 859 kişi Kapadokya'yı kuş bakışı izledi

Yılın ilk 7 ayında 327 bin 859 kişi Kapadokya'yı kuş bakışı izledi

Sahip olduğu yer şekilleri ve kültürel değerleriyle dünyada bir benzeri daha olmayan, bu nedenle de her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde yapılan sıcak hava balon turlarına ilgi her geçen gün artıyor.

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Sahip olduğu yer şekilleri ve kültürel değerleriyle dünyada bir benzeri daha olmayan, bu nedenle de her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde yapılan sıcak hava balon turlarına ilgi her geçen gün artıyor.

Temmuz ayında sıcak hava balonları 24 gün havalanırken, bugünlerde 3 bin 406 uçuş gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde yapılan uçuşlarda toplam 71 bin 310 kişi Kapadokya bölgesini kuş bakışı izledi. Her geçen gün sıcak hava balon turlarına ilgi artarken, sadece yılın ilk 7 ayında 15 bin 735 uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda toplam 327 bin 854 yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi.

(Asım Çapacı /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kapadokya Güncel Haberler

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