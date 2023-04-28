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Yılın ilk 3 ayında İstanbul turizmde zirveye çıktı

Yılın ilk 3 ayında İstanbul turizmde zirveye çıktı

Güncel Haberler

İstanbul, 2023'ün ilk 3 ayında yabancı turist sayısında rekor seviyeye ulaştı.

İstanbul, 2023'ün ilk 3 ayında yabancı turist sayısında rekor seviyeye ulaştı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 3 ayında İstanbul'u 3 milyon 480 bin 630 kişi ziyaret etti.

Mart ayında gelen yabancı turist sayısı ise 1 milyon 206 bin 770 kişi olarak kaydedildi.

İstanbul'a en çok turist sırasıyla Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere'den geldi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

İstanbul turist Güncel Haberler

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