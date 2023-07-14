Yılın Fotoğrafları 2022 Ödül Töreni İstanbul'da Düzenlendi

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen 'Yılın Fotoğrafları 2022' oylamasında dereceye girenler, İstanbul'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Törende konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın başarılarını kutlamak için böyle fırsatlar düzenlediklerini belirtti. Karagöz, yılın fotoğraflarının gerçekliğini ve fotoğrafların gücünü vurgulayarak, AA'nın sürekli fotoğraf ürettiğini ve tarihe not düşerek arşiv oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, AA'nın uluslararası medya tarafından ilgi gördüğünü ve dünyanın en büyük haber ajanslarıyla rekabet ettiğini söyledi. Törende ödül alan fotoğrafların hikayeleri de paylaşıldı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları 2022" oylamasında dereceye girenler, İstanbul'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

AA İstanbul ofisinin Atölye Alanı'nda düzenlenen törende konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ödül alanların başarısını hep birlikte kutlamak üzere bir araya geldiklerini anlattı.

Ajansın pek çok başarısının bulunduğunu aktaran Karagöz, bu başarıları kutlamak için böyle fırsat ve vesileler arayan bir kurum olduklarını söyledi.

Karagöz, AA'nın bugün gurur duyulacak pek çok başarıya imza attığına vurgu yaparak, yılda bir kez de yılın fotoğraflarını seçtiklerini ifade etti.

Karagöz, yılın fotoğrafları oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar kurulu üyeleri, yerel idare amirler, kültür, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimlerle vatandaşların katıldığını söyledi.

Karagöz, yarışmada dereceye girenlerin çektiği fotoğraflarda bir gerçekliğin bulunduğunu vurgulayarak, "Bir de o gerçekliğin arkasında sırlar var. Herkes o fotoğraf karesine baktığında bir başka yorumu o yüzden yapabiliyor. Bir başka sırra o yüzden ulaşabiliyor. Ben üç fotoğrafın da çok anlamlı olduğunu, o üç fotoğrafa baktığımızda farklı farklı yorumlar yapabildiğimizi görüyorum." diye konuştu.

"Fotoğraflarla tarihe bir not düşüyoruz"

AA'nın geçen yıl 1 milyon 473 bin 190 fotoğraf ürettiğine dikkati çeken Karagöz, şunları kaydetti:

"Bir fabrika gibiyiz. Sürekli fotoğraf üretiyoruz ve sürekli bu fotoğraflarla tarihe bir not düşüyoruz. Anadolu Ajansı olarak ülkemizin ve dünyanın arşivini tutuyoruz. On yıllar, yüzyıllar sonra bile geriye dönüp bakıldığında Anadolu Ajansının tarihe düştüğü o notlar konuşulacak. Onlar üzerinden siyasi analizler, sosyal gözlemler yapılacak."

Karagöz, uluslararası medyanın Anadolu Ajansına olan ilgisinin her geçen yıl daha da arttığını belirterek, dünyadaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin en ücra köşesinde yaşanan bir olayın görselinin de yine dünyanın en büyük medya organları tarafından kullanıldığını anlattı.

Karagöz, dünyanın en büyük haber ajanslarıyla her alanda rekabet eden bir noktada olduklarını dile getirdi.

"NATO zirvesindeki en etkili fotoğraflar, AA ekibi tarafından çekildi"

Litvanya'da gerçekleşen NATO zirvesinin en etkili fotoğraflarından birinin yine AA ekibi tarafından çekildiğini vurgulayan Karagöz, şöyle devam etti:

"Dünya bu fotoğrafı kullandı. O fotoğraf üzerine analizler yazılıyor. Siyasi söylemler şekilleniyor. Hatta ben NATO zirvesindeyken bir gazeteci, 'Toplantının özeti sadece bu fotoğraf karesidir. Üzerine onlarca makale onlarca kitap yazılabilir' dediği bir durumla karşılaştık. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tek başına kaldığı, belki o üç saniyelik, iki saniyelik bir andı. Dünya liderlerinin kendi aralarında sosyalleştiği, Zelenskiy'nin de mutsuz, rahatsız bir şekilde yalnız kaldığı o iki saniyelik anı, ilginç bir şey var diyerek hemen deklanşöre basan Mustafa (Kamacı) arkadaşımız onu yakaladı, dondurdu ve onlarca cümleyle yüzlerce kelimeyle anlatılamayacak çok büyük bir anı yakaladı. İşte fotoğrafın gücü, burada ortaya çıkıyor."

Karagöz, insanların artık uzun uzun haber metinlerini okumaktansa hızlı tüketimi tercih ettiğini anlatarak, bu nedenle de bu yıl daha da güçlenen ve uluslararası alanda rekabet eden infografik servisinin görsel anlamda kattığı hizmetten de mutluluk duyduğunu söyledi.

Karagöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları 2022" yarışmasında "Haber", "Çevre ve Yaşam" ile "Spor" kategorilerinde ödül alan fotoğrafların 85 seçki arasından 416 bin 746 kişinin verdiği oylarla belirlendiğini aktardı.

Bu yıl düzenlenecek yarışmada bu sayının 1 milyonun üzerine ulaşmasını beklediğini dile getiren Karagöz, "Anadolu Ajansı, her zamankinden daha fazla güven duyulan, saygı duyulan, güçlü bir kurum." değerlendirmesinde bulundu.

Karagöz, bu sene çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla fotoğraf yarışmasına katılan her kullanıcının, Tarım ve Orman Bakanlığı ile "Geleceğe nefes, Türkiye Yüzyılı'na nefes" kampanyasında birer fidan sahibi olduklarını vurgulayarak, "Çevreci olma özelliğimizi burada da göstermiş olduk." dedi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, konuşmasının ardından, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde "Masalcı nine ve Muciddin Amca" başlıklı fotoğrafıyla Bestami Bodruk, "Haber" kategorisinde "Gece Uçuşu" başlıklı fotoğrafıyla Doğukan Keskinkılıç, "Spor" kategorisinde de "Sevinç Dalgası" başlıklı fotoğrafıyla birinciliği elde eden Hakan Burak Altunöz'e ödüllerini verdi.

Törende ödüllerini Bodruk, Keskinkılıç ve Altunöz ise dereceye giren fotoğrafların hikayelerini anlattı.