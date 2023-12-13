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Yılın en iyisi Geminid meteor yağmuru yarın zirve yapacak

13 Aralık 2023 20:29 Güncelleme: 20:30 Abone Ol

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını duyurdu. Meteorlar belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebilecek. Yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceği belirtildi. Gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan izlenebilecek olan Geminid'in renkleri beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabilir.