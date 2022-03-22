Yılın başhekimi ve hekimi seçilen doktorlar ödüllerini meslektaşlarına ithaf etti

14 Mart Yılın Başhekimi Ödülü'ne layık görülen Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel ile yılın hekimi seçilen Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, ödüllerini salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlıkçılara ithaf etti.

Surel ve Ateş'e ödülleri, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Aziz Ahmet Surel, Ankara Şehir Hastanesinde yaptığı açıklamada, hastanelerinin faaliyete geçtiği 2019'da günlük ortalama 3 bin 500 hastanın muayene edildiğini ve 500 yatan hastaya hizmet sunulduğunu belirterek, "Şu anda tam kapasiteyle çalışarak günlük 25 bin muayene ve 3 bin 500 yatan hasta sayısına ulaştık." dedi.

Üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin tamamını en iyi şekilde sunmaya gayret ettiklerini söyleyen Surel, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından birçok kişinin tedavi için hastanelerine geldiğini anlattı.

Surel, Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde ilaç ve aşılarla ilgili çalışmaların da yürütüldüğü Klinik Araştırmalar Merkezi bulunduğunu hatırlatarak, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın talimatıyla öncelikle yerli aşı çalışmalarımıza hizmet etmesi için açtığımız Klinik Araştırmalar Merkezi'miz faaliyetlerine devam ediyor. Yerli aşı çalışmalarımızın haricinde ulusal ve uluslararası ilaç firmalarının yürüteceği çalışmalarla ilgili de iş birliği protokolleri yapıyoruz. Ülkemizde bu çalışmaların en üst düzeyde uygulanmasının gayreti içindeyiz." diye konuştu.

14 Mart Yılın Başhekimi Ödülü'nü almasının kendisi için sürpriz olduğunu dile getiren Surel, "Sayın Bakanımız başta olmak üzere bizi bu ödüle layık gören bütün büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da lütfedip bu ödülü bize takdim ettiği için teşekkür ediyoruz. Bu, bizim için ayrı bir anlam ifade etti tabii." dedi.

Layık görüldüğü ödülün şahsi olmadığının altını çizen Başhekim Aziz Ahmet Surel, "Ankara Şehir Hastanesi olarak 17 bin kişilik bir aileyiz. Yaklaşık 4 bin doktor arkadaşımız var, 7 binden çok hemşire ve sağlık memuru arkadaşımız var, şirket üzerinden hastanemize hizmet veren 5 bin personelimiz var. Ailemizin her bir ferdi adına bu ödülü kabul ediyoruz. Şahsi olarak burada bir katkımız varsa bizim için şereftir, onurdur ama her bir arkadaşımızın katkısı ne ise bizimki de odur." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün hekimler, yılın hekimi olarak bu ödüle layıktır"

14 Mart Yılın Hekimi Ödülü'nü alan Doç. Dr. İhsan Ateş de son 2 yılın Kovid-19 salgınıyla mücadele içinde geçtiğine işaret ederek, "Sağlık çalışanlarının, çok yoğun performans gösterdiği, belki ailelerine ayıracakları vaktin büyük kısmını hastalarına ayırdığı, sosyal yaşam alanlarının hastaneler olduğu, duygu ve düşüncelerinin hastalar olduğu bir durum içinde son 2 yılı geçirdik. Benim düşüncem, bütün hekimler, yılın hekimi olarak bu ödüle layıktır. O yüzden bu ödülü, salgın sürecinde üstün gayret gösteren bütün sağlık çalışanlarımız adına aldık ve onlara armağan ettik." ifadelerini kullandı.

Bu ödülü almaktan onur duyduğunu dile getiren Ateş, "Bu ödülü almak bizim için büyük motivasyon oldu." dedi.