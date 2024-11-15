Üye Girişi
Haberler

Yıldıztepe Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor

Yıldıztepe Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, 100 bin ziyaretçi hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Üç pistin yanı sıra, çocuklar için yeni bir kızak pisti ve yürüyen bant yapımına başlanıldı.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Çankırı'daki Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle 100 bin ziyaretçi hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde biri kızak pisti olmak üzere üç pist bulunuyor.

Çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Kayak merkezinde yeni pist açma ve kızak pistine yürüyen bant yapım çalışmaları yürütülüyor.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin en şiddetli kış aylarında bile çok rahat ulaşılabilir olduğunu söyledi.

Kayak merkezinde yeni bir pist açmak için çalışmalar yapıldığını belirten Yaylacı, "Yeni pist 1 kilometrelik ve şu anda da hazırlık aşamasındayız. Koltuklarımızın bakımlarını yaptık. Halatlarımızın röntgenlerini çektik. Sağlıklı çıktı, şükürler olsun. Bungalovlara bakım yaptık. Zipline halatlarını da kontrol ettirdik, bakımlarını yaptık. Otellerimizin, kafemizin sularını her şeyini tamiratlarını, çatılarını bütün bakımlarını yaptık. Şu anda da teleferiğimizin bütün koltuklarını söküyoruz. Bütün bakımlarını, yağlamalarını her eksiğini tamamladık. Halatlarımızın da röntgeni dün çekildi. İnşallah bundan sonra da koltuklarımızı takıp devam edeceğiz. Tek beklentimiz kar." dedi.

"100 bin ziyaretçi hedefliyoruz"

Son yıllarda kar yağışının az olmasına dikkati çeken Yaylacı, geçen yıl ocakta sezonu açtıklarını, bu yıl yeterli seviyede kar olursa aralıkta sezonu açmayı planladıklarını dile getirerek, "Geçen sene tahmini 50-60 bin kişi ağırladık. Bu sene kış erken geliyor gibi görünüyor, 100 bin ziyaretçi hedefliyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezine çevre illerden çok sayıda ziyaretçi geldiğinin altını çizen Yaylacı, Yıldıztepe'nin doğasının güzel olduğunu vurgulayarak, "Kayakçılarımız, ormanın ortasında özgür bir şekilde kayabiliyor. Kendilerini çok özgür hissediyorlar ve bize de buraları çok sevdiklerini, doğa ortamında kayak yaptıklarını anlatıyorlar. Biz de memnuniyetlerini bu şekilde anlıyoruz." diye konuştu.

Çocuklar için kızak pistine yürüyen bant yapıldığını dile getiren Yaylacı, çalışmayı bu sezona yetiştirmek için gayret ettiklerini, çocukların rahatça karın keyfini çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı

Silahını çıkarıp kafede oturan yaşlı adama kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ | 16 Kasım Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.