ÇEKİM TARİHİ: Eski tarihli görüntüler

Yıldızlı gecenin hızlandırılmış çekimi

Yazın açık gökyüzünde yıldızları izlemek için mükemmel bir yer olan Çin'in kuzeyindeki Taihang Dağları'nda, yıldızlı gecenin hızlandırılmış çekimleri izleyenlere nefes kesici bir deneyim sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Shijiazhuang kentinden bildiriyor. (XHTV)