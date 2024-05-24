Üye Girişi
Haberler

Yıldızlı gecenin hızlandırılmış çekimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazın açık gökyüzünde yıldızları izlemek için mükemmel bir yer olan Çin'in kuzeyindeki Taihang Dağları'nda, yıldızlı gecenin hızlandırılmış çekimleri izleyenlere nefes kesici bir deneyim sunuyor.

ÇEKİM TARİHİ: Eski tarihli görüntüler

Yıldızlı gecenin hızlandırılmış çekimi

Yazın açık gökyüzünde yıldızları izlemek için mükemmel bir yer olan Çin'in kuzeyindeki Taihang Dağları'nda, yıldızlı gecenin hızlandırılmış çekimleri izleyenlere nefes kesici bir deneyim sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Shijiazhuang kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yaşam Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title