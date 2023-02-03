Yıldızlı Gecede Meteora'nın Muhteşem Manzarası
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ATİNA, 3 Şubat (Xinhua) -- Yunanca'da "havada asılı" anlamına gelen Meteora, Yunanistan'ın iç kesimindeki bir kaya oluşumu. Burada, Yunan Hristiyan Ortodoks manastırlarının en büyük ve en sarp şekilde inşa edilmiş örneklerinden biri yer alıyor.
ATİNA, 3 Şubat (Xinhua) -- Yunanca'da "havada asılı" anlamına gelen Meteora, Yunanistan'ın iç kesimindeki bir kaya oluşumu. Burada, Yunan Hristiyan Ortodoks manastırlarının en büyük ve en sarp şekilde inşa edilmiş örneklerinden biri yer alıyor.
Meteora tüm dünyadan, uzun yürüyüş sporcuları, arazi koşucuları, dağ bisikletçileri ve kaya tırmanıcılarını da kendine çekiyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel