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Yıldızlı Gecede Meteora'nın Muhteşem Manzarası

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Yıldızlı Gecede Meteora'nın Muhteşem Manzarası

ATİNA, 3 Şubat (Xinhua) -- Yunanca'da "havada asılı" anlamına gelen Meteora, Yunanistan'ın iç kesimindeki bir kaya oluşumu. Burada, Yunan Hristiyan Ortodoks manastırlarının en büyük ve en sarp şekilde inşa edilmiş örneklerinden biri yer alıyor.

Yıldızlı Gecede Meteora'nın Muhteşem ManzarasıYunanistan'ın Teselya bölgesinde başkent Atina'nın yaklaşık 350 kilometre kuzeybatısında bulunan Meteora'da yıldızlı gecede kaya sütunları görülüyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

ATİNA, 3 Şubat (Xinhua) -- Yunanca'da "havada asılı" anlamına gelen Meteora, Yunanistan'ın iç kesimindeki bir kaya oluşumu. Burada, Yunan Hristiyan Ortodoks manastırlarının en büyük ve en sarp şekilde inşa edilmiş örneklerinden biri yer alıyor.

Meteora tüm dünyadan, uzun yürüyüş sporcuları, arazi koşucuları, dağ bisikletçileri ve kaya tırmanıcılarını da kendine çekiyor.

Yıldızlı Gecede Meteora'nın Muhteşem ManzarasıYunanistan'ın Teselya bölgesinde başkent Atina'nın yaklaşık 350 kilometre kuzeybatısında bulunan Meteora'da yıldızlı gecede kaya sütunları görülüyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Yıldızlı Gecede Meteora'nın Muhteşem ManzarasıYunanistan'ın Teselya bölgesinde başkent Atina'nın yaklaşık 350 kilometre kuzeybatısında bulunan Meteora'da yıldızlı gecede kaya sütunları görülüyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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