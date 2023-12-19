Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan ekip ve Çorlu ilçesinde faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Olan Ekip Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan ekip ve Çorlu ilçesinde faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizli'de 6-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Tekirdağ'dan katılan ekip Türkiye üçüncüsü oldu.

Vali Soytürk yarışmaya katılan ekibi tebrik etti.

Ziyarette gençlere 2014 Ergene Spor Kulübü Başkan Vekili Fırat Nalcıoğlu da eşlik etti.

Ardından, Çorlu ilçesindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Soytürk'ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.