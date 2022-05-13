Eskrimciler, Akdeniz Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı - Haberler

Ürdün'de bugün başlayan 'Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda piste çıkan milli eskrimciler şampiyonanın ilk gününü 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda Türkiye 4 altın madalya kazandı. Yıldızlar epede Aleyna Ertürk ile Yalgın Yeter altın madalya elde ederken; yıldız kızlar flörede Alisa İsbir gümüş, yıldız kızlar kılıç kategorisinde piste çıkan Nil Güngör ise bronz madalya kazandı.

Başkent Amman'da düzenlenen şampiyonada bugün epede mücadele eden Aleyna Ertürk finalde karşılaştığı İtalyan Eleonora Sbarzella'yı 15-10, Yalgın Yeter ise finalde İtalyan rakibi Leonardo Cortini'yi 15-7 yenerek şampiyon olurken; Alisa İsbir finalde İtalyan sporcu Greta Collini'ye 15-9 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kılıç branşında ise Nil Güngör yarı finalde karşılaştığı Fransız Alexandra Manga'ya 15-7 yenilerek final şansını kaçırdı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bugün aynı zamanda yıldız erkekler kılıçta Tolga Aslan, yıldız erkekler flörede ise Tan Sezer turnuvayı 9. sırada tamamladı.

Şampiyona yarın gençler kategorisinde oynanacak maçlar ile devam edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel