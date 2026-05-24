Yıldızlar Holding: "Doruk Madencilik İşçilerine Yönelik Tüm Taahhütler Yerine Getirildi"

Yıldızlar Holding, Doruk Madencilik bünyesindeki işçilerin maaş, tazminat ve ücret kaynaklı alacaklarının eksiksiz ödendiğini açıkladı. Toplam 164 milyon lira maaş ve 13,5 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı.

(ANKARA) - Yıldızlar Holding, Doruk Madencilik bünyesindeki işçilerin maaş, tazminat ve ücret kaynaklı alacaklarının eksiksiz ödendiğini belirterek, "Hiçbir çalışanımızın emeği karşılıksız bırakılmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Yıldızlar Holding Yönetim Kurulu adına Ali Vahit Atıcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doruk Madencilik olarak, çalışanların alacaklarına ilişkin sürecin devletin ilgili kurumlarıyla tam koordinasyon içerisinde yürütüldüğü ve verilen tüm taahhütlerin yerine getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"24 Nisan, 28 Nisan ve 7 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen ödemeler kapsamında toplam 164 milyon 852 bin 124,60 lira maaş ödemesi ve 13 milyon 559 bin 83,14 lira tazminat ödemesi yapılmış; çalışanlarımızın ücret ve ücret kaynaklı alacakları eksiksiz şekilde karşılanmıştır. Ayrıca Türkiye Maden-İş Sendikası'na 10 milyon lira tutarında sendikal aidat ödemesi gerçekleştirilmiştir."

15 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla işten ayrılma talebinde bulunan çalışanlarımızın kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarına ilişkin süreç de planlama dahilinde sürdürülecek olup, hiçbir çalışanımızın emeği karşılıksız bırakılmayacaktır.

Doruk Madencilik olarak süreci; sağduyu, sorumluluk ve devlet kurumlarımızla uyum içerisinde yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Kaynak: ANKA
