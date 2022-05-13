Yıldızeli ilçesinde öğrenciler 350 sarıçam fidanını toprakla buluşturdu

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde lise öğrencileri 350 sarıçam fidanı dikti.

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince, doğa ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak için Yıldızeli'ne bağlı Yavu beldesi Belcik mevkisinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü personelince öğrencilere fidan dikimi ve ağaç bakımı konularında eğitim verildi. Öğrenciler, eğitimin ardından 350 sarıçam fidanını toprakla buluşturdu.

Okulun müdürü Ramazan Yıldız, doğa ve çevreyi tanıyan ve seven gençler yetiştirmek için bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirterek, destek sağlayan kurumlara teşekkür etti.