Yıldızeli Derneği İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Yıldızeli Derneği'nin dernek binasında gerçekleştirilen istişare toplantısında, ilçe nüfusuna kayıtlı siyasetçiler, bürokratlar, eğitimciler ve iş insanları bir araya geldi. Toplantıda derneğin resmi açılış ve olağan genel kurul tarihleri görüşüldü.
Derneğin resmi açılış ve olağan genel kurul tarihinin görüşüldüğü toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Uçar dernek faaliyetleri hakkında istişare kurulunu bilgilendirdi.
