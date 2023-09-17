Yıldız Tozu Filmiyle Depremzede Çocuklara Bisiklet Hediye Edildi

Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan 'Yıldız Tozu' sinema filminin sosyal sorumluluk projesi kapsamında depremzede çocuklara bisiklet ve ekipman hediye edildi. Kahramanmaraş, Hatay Antakya, Gaziantep İslahiye, Malatya ve Diyarbakır'dan depremzede çocukların katıldığı 'Yıldız Tozu Deprem Kardeşliği Bisiklet Yarışması'nda birinci olan çocuğa ödül olarak bisiklet verildi.

"Yıldız Tozu" sinema filminin sosyal sorumluluk projesi kapsamında depremzede çocuklara bisiklet ve ekipman hediye edildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Yıldız Tozu" sinema filminin sosyal sorumluluk projesi "Yıldız Tozu Deprem Kardeşliği Bisiklet Yarışması" tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar, Gaziantep İslahiye Kalyon Konteyner Kent'teki etkinlikte eğlenceli bir gün geçirdi.

Çocuklara kullandıkları bisikletler hediye edildi

Kahramanmaraş, Hatay Antakya, Gaziantep İslahiye, Malatya ve Diyarbakır'dan depremzede çocukların katıldığı yarışma kademeli olarak gerçekleştirildi.

Grup yarışmalarında Muhammed Yusuf Yiğit, Seyit Ali Pekok, Ömer Faruk, Muhammed Cantürk ve Feyzullah İnci finale kalırken, final yarışında ise Diyarbakır'dan Seyit Ali Pekok birinci oldu.

Yarışan tüm depremzede çocuklara, bindikleri bisikletler ve ekipmanlar hediye edildi.

"Yıldız Tozu" sinema filmindeki bisiklet yarışı sahnesi bir kez de depremden sonra normalleşmeye çalışan aileler ve çocuklarla birlikte canlandırılmış oldu.

Etkinliğe filmin yönetmeni Ahmet Sönmez, başrol oyuncusu Serdar Özen ile çocuk oyuncular Berat Çağan ve Süleyman Biçen de katıldı.

Oyuncu Serdar Özen, çocukların mutluluğunda pay sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yıldız Tozu bisiklet yarışı etkinliğinde 100 çocuğa 100 bisiklet projesinin içinde bulunmaktan onur duydum. Bu muhteşem gün için emeği gecen herkese gönülden teşekkür ederim. Keşke elimizden gelebilse daha başka imkanlar da sağlayabilsek." dedi.

"Çok duygusal anlar yaşadık"

Yönetmen Ahmet Sönmez ise Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen bisiklet yarışı etkinliğinin çok keyifli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Çocukların gülümsemesi, bir an olsun yaşadıkları atmosferi unutup, bizimle aynı anda o yarışı o duyguyu paylaşması çok mutlu etti. Yıldız Tozu filmini bir 'çocukluk filmi' olarak kodladım. Çocukluktaki anılarımız büyüdüğümüz zaman hep aklımıza gelir. Maalesef bizim deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın çocukluk anılarında kötü bir anı olarak kalacak deprem. Ama öyle ümit ediyorum ki, bizim bu yapmış olduğumuz festival havasındaki eğlenceli bisiklet yarışı, bu çocuklar büyüdüğünde çocukluklarındaki güzel anılardan biri olacak."