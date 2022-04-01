YILDIZ TİLBE SUÇ DUYURUSU İÇİN ADLİYEYE GELDİ - 2

ŞARKICI Yıldız Tilbe, sokak köpekleriyle ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası kendisi hakkında eleştirilerde bulunan aralarında ünlü isimlerin olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Tilbe basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "'İnsana zarar veren hiçbir canlının yaşama hakkı yoktur" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel, Haberler