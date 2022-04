Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili söylediklerinden dolayı linç edildiği için suç duyurusunda bulundu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili attığı twitten sonra hakkında yapılan yorumların "taciz ve linç boyutuna vardığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Tilbe, avukatı Handan Bakbak ile birlikte Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. Tilbe, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukları gördükten sonra sosyal medyadan bazı paylaşımlar yaptığını hatırlattı.

Sahipsiz köpeklerle ilgili, "İnsan ölür, hayvan geberir. Gebersin" dediğini anlatan Tilbe, bu paylaşımının ardından çok üzerine gelindiğini belirterek, "O zaman uyutulsun. Ama çocuklar sokakta rahat gezsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin. Köylüler tarlasına giderken parçalanıyor, rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın, yaşlılar rahat gezsin. Diğer köpekler de rehabilite ediliyorsa edilsin." dedi.

Sahipsiz köpekler arasında görme engelliler ya da yaşlı bireylere yardımcı olanlar olduğunu hatırlatan Tile, bu köpeklerin insanlara faydalı hale getirilmesini isteyerek, "Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler, yine söylüyorum, itlaf edilmelidir. Çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların da insanların önceliği olduğunu düşünüyorum yaşamda. Ben hayvan düşmanı değilim beni hayvan düşmanı ilan ettiler." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "O twiti attıktan sonra neler yaşadınız?" sorusuna Tilbe, çok hakarete uğradığını belirterek, "Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım, hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti. Aslında geçecektim bu olayı ama bu kadar hakareti niye yiyeyim ki ben? İnsanı savunduğum için mi? Çocukları, yaşlıları, köpekler parçalamasın dediğim için mi?" dedi.

"Yasal hakkımı aramaya karar verdim"

Kendisine "katil" dendiği için günlerce ağladığını, bunları hak etmediğini dile getiren Yıldız Tilbe, şöyle konuştu:

"En sonunda da yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim. Çünkü bu insanlar, ben, 'Vahşi hayvanlar ortadan kaldırılsın' dediğim için akıl sağlığıma kadar beni sorgulamaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar da avukatlar, çok ayıp. Yani sizin de çocuğunuzu parçalayabilir bir köpek, teyzeniz, anneniz, akrabanız. Böyle olmamalı. Biz el ele verip bu ülkede yaşayan aklı başında insanlar olarak buna bir çözüm bulmalıyız. Bu yapılmalı ve herkes rahat etmelidir yani. Herkes aynı değil ki herkes köpek sevmez ki. Adam evinde yılan besliyor, ben yılan sevmek zorunda mıyım? 4 tane kedim var biri dün 5 yavru doğurdu. Yani herkesin hayvan sevgisi başkadır ama insan her şeyden önce gelmelidir. İnsan varsa her şey vardır, insan yoksa hiçbir şey yoktur. ve çocuklarımızı, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, çiftçilerimi korumalıyız. Camiye giden dedelerimizi niye köpek parçalasın, günah değil mi?"

"Ciddi bir travma yaşıyor, bu bir sosyal linçtir"

Yıldız Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak da müvekkilinin ciddi bir travma yaşadığını söyledi.

Tilbe'nin tepkisinin temelinde çocukları koruma güdüsü olduğunu aktaran Bakbak, "Ama amacından saptırılmış, farklı amaç güden insanlarca adeta nemalanma unsuru olmuştur. Yıldız Hanım'ın evde 4 tane kedisi var. Söylemekten utanıyor. Defalarca ameliyat ettirdiği yardıma muhtaç havyan var. İnsancıl kimliğiyle bilinen sanatçımızdır. Bu süreç son derece haksızdır. Herkesin kendine gelmesini önemle vurgulamak isterim. Bu bir sosyal linçtir, çalışma hürriyetinden yoksun bırakma amaçlıdır."

Yıldız Tilbe ve avukat daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarak hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini sundu.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya." ifadelerini kullanmış, bu paylaşım farklı kesimlerden tepki çekmişti.