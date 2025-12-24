Haberler

YTÜ uluslararası "TECHSIGHT" projesinin koordinatörlüğünü üstlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıldız Teknik Üniversitesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 7 ülkeden ortakları bir araya getiren 'TECHSIGHT' projesindeki koordinatörlüğü ile uluslararası arenada önemli bir misyon üstlendi. Proje, derin teknoloji alanında yükseköğretim kurumlarının entegrasyonunu sağlamayı ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan ve 7 ülkeden ortakları buluşturan "TECHSIGHT" projesinin koordinatörlüğünü üstlendi.

YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü YTÜ Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Üvet'in yürüttüğü, Dr. Öğr. Üyesi Onurcan Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Bayraktar'ın araştırmacı olarak yer aldığı TECHSIGHT-Geleceğe Hazırlıklı Derin Teknoloji Yükseköğretim Kurumları projesi, fon desteği almaya hak kazandı.

YTÜ, proje ortağı olan Danimarka, Almanya, Portekiz, Sırbistan, Letonya ve Kuzey Makedonya'dan gelen temsilcileri, projenin başlangıç toplantısı ve ilk çalıştay serisi için Davutpaşa Kampüsü'nde bir araya getirdi.

Proje temsilcileri, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik'i makamında ziyaret ederek, projenin vizyonu ve hedefleri hakkında istişare gerçekleştirdi.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Debik, TECHSIGHT projesinin bir başlangıç olduğunu ve gelecekte daha büyük başarılara zemin hazırlayacağını ifade etti.

Debik, uluslararası heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yıldız Teknik Üniversitesi olarak, güncel bilginin, insanlığın yararına teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüştüğü bir ekosistem oluşturma misyonuyla hareket ediyoruz. YTÜ olarak TECHSIGHT projesinin koordinatörlüğünü üstlenmek, bu misyonun uluslararası arenadaki en somut yansımalarından biri. Derin teknoloji, günümüz dünyasının karmaşık sorunlarına çözüm üretecek bir anahtar. TECHSIGHT ile amacımız, üniversitelerimizin bu alandaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni ufuklar açmak, sanayi ile aramızdaki köprüleri daha da sağlamlaştırmaktır."

TECHSIGHT hakkında

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Yükseköğretim Girişimi (HEI) tarafından desteklenen uluslararası bir proje olan TECHSIGHT'in temel amacı Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarının hızla gelişen derin teknoloji ekosistemine entegrasyonunu sağlamak.

Bu hedef doğrultusunda proje, geleceğe yönelik stratejik öngörü yeteneklerini geliştirmeyi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve üniversite-sanayi-araştırma işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar çıldıracak

Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar duyunca çıldıracak
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı

84 yaşındaki usta yazar, dünyaca ünlü futbol takımının hissesini aldı