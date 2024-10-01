Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Oryantasyon Günleri Başladı

YILDIZ Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde oryantasyon günlerinin açılışı gerçekleşti. 30 Eylül'de başlayan oryantasyon etkinlikleri, hafta boyunca devam edecek. Rektör Prof. Dr. Eyüp Debik, "Okulunuza, yuvanıza, hayatınızın en güzel yıllarına, geleceğinize hoş geldiniz. Hedefiniz büyük, bilinciniz yüksek olduğu için buradasınız. Biz de akademik ve idari kadromuzla hedefinize ulaşmanız için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Artık 113 yıllık dev bir çınarın gölgesindesiniz. Her bir dalı bilgeliğe, irfana, özgünlüğe, özgürlüğe, liderliğe, esenliğe uzanan bu çınarın gölgesinde bilgi ve deneyim elde edeceksiniz. Gözlerinizdeki ışıltıyla, kalbinizdeki heyecanla ve zihninizdeki berraklıkla geleceğe doğru hep birlikte yol alacağız" dedi.

Kalite Güvence Sistemi Projesiyle tüm eğitim öğretim süreçlerini yeniden tasarlayacaklarını belirten Prof. Dr. Debik, "YÖKAK Kurumsal Akreditasyon projesini 3 yıl içinde tamamlayarak mezunlarımızın diplomalarının uluslararası akreditasyona ve uluslararası dalaşıma uygunluğu kazanımını elde edeceğiz. Böylece mezunlarımız yurt dışında deneyim elde etmek istediğinde diplomalarının denkliğini almak gibi zorlu bir süreç yaşamayacak" diye konuştu.

URFALIOĞLU: 113 YILLIK KÖKLÜ BİR AİLENİN ÜYESİ OLDUNUZ

Programda Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu öğrencilere hitap ederek, "En taze yıldızlar olarak bugünden itibaren 113 yıllık köklü bir ailenin üyesi oldunuz. Burada bilginizin yanı sıra hayatınız da değişecek. Donanımlı şekilde mezun olup sevdiğiniz mesleğinizi icra edeceksiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir gün mutlaka bir Yıldız'lı ile karşılaşacak ve büyük bir aile olmanın bilinciyle birbirinize sahip çıkacaksınız" dedi.

DEBİK: ADIMIZI DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Üniversitenin birçok yönüyle örnek alındığını belirten Rektör Eyüp Debik, "Dinamik ve özverili Akademik ve İdari kadromuzla, 800'ün üzerindeki üniversiteyle paydaş olduğumuz Erasmus'taki liderliğimizle, bilimin kalbi CERN'e tam üyeliğimizle, TÜBİTAK projelerindeki rekorlarımızla, Teknofest'teki birinciliklerimizle, 700'ü aşkın firmayla üniversiteler arasındaki en büyük Ar-Ge merkezi olan Yıldız Teknoparkı'mızla, Üniversite Kuluçka Merkezleri sıralamasında dünyada ilk 10'daki yerimizle, 300'den fazla firmayla yaptığımız iş birliği sayesinde bine yakın lisans öğrencimizin kariyer adımlarını attığı KOOP eğitim modelimizle, ders dışı faaliyet ve başarıları taçlandıran Portfolyo uygulamamızla, global düzeydeki iş birliklerimizle, dünyada 63'üncü sıraya yükselen ve Türkiye'nin en iyilerinden olan yemyeşil yerleşkemizle ve daha birçok yönümüzle ülkemizde örnek alınıyor, dünyada adımızı duyuruyoruz. Artan bir ivmeyle de adımızı duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'VAKFIMIZ İLE BİN ÖĞRENCİMİZE AYLIK 2 BİN LİRA BURS DESTEĞİNDE BULUNACAĞIZ'

Yıldız Teknik'e öğrenci olmanın yalnızca sınıflarda ders dinlemekten ibaret olmadığının altını çizen Rektör Debik, "Dağcılıktan yelkene, okçuluktan inovasyon ve gelişim kulübüne kadar 70'i aşkın kulübümüzle her bir öğrencimizin sosyal ve mesleki yeteneklerini geliştirmesine katkı sunuyoruz. YTÜ Teknopark ve kuluçka merkezimizle öğrencilerimize yenilikçi fikir ve projelerini hayata geçirme imkanı sağlıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfımız ile de maddi manevi öğrencilerimizin yanınızdayız. Burs oranlarını yüzde 100 artırarak 1000 öğrencimize aylık 2 bin TL burs desteğinde bulunacağız" dedi.

'DİPLOMAMIZI ULUSLARARASI AKREDİTASYONA VE DALAŞIMA UYGUN HALE GETİRECEĞİZ'

Hedeflerinin geleceği şekillendiren projelerle dünya çapında ses getirmek olduğunu Rektör Debik, "Bilimin ve teknolojinin sınırlarını zorlayan projelere imza atarak geleceği bugünden inşa edeceğiz. Sürdürülebilirlik, savunma sanayi, biyomedikal, yapay zeka, temiz enerji teknolojileri ve dijitalleşme gibi alanlarda öncü ve özgün projelere ağırlık vereceğiz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da inovasyonun adresi olacağız. Kalite Güvence Sistemi Projesi'yle bütün eğitim öğretim süreçlerimizi yeniden tasarlayacağız. YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) Kurumsal Akreditasyon projesinde 2 yılı geride bıraktık. Önümüzdeki 3 yılda projeyi tamamlayarak mezunlarımızın diplomalarının uluslararası akreditasyona ve uluslararası dalaşıma uygunluğu kazanımını elde edeceğiz. Böylece mezunlarımız yurt dışında deneyim elde etmek istediğinde diplomalarının denkliğini almak gibi zorlu bir süreç yaşamayacak. 117'inci yıla ulaştığımızda projelerini hayata geçiren ve hedefini daha da büyüten, global düzeyde adından daha fazla söz edilen bir üniversite olacağız. Dört yıldır üniversitemize hizmet eden Sayın Prof. Dr. Tamer Yılmaz'a ve yönetim ekibine şahsım, akademi arkadaşlarım ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yeni akademik yılın hepimiz için başarılı, verimli ve ilham dolu geçmesini diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Göksel Ağargün, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Prof. Dr. Vatan Karakaya ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özer Çınar ile birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde kurulan 70'i aşkın kulübün standı gezildi. Öğrencilerin kulüp çalışmaları ve talepleri dinlendi.