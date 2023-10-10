Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza nedeniyle seferler aksadı
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Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan metro, Kağıthane-Çağlayan istasyonları arasında arıza yaptı. Yolcular arıza giderilinceye kadar araçta bekledi.
Arızanın giderilmesinin ardından, seferler normale döndü.
Kaynak: AA / Güncel