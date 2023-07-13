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Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Elektrik Panosu Patladı

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İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan elektrik panosu patlaması nedeniyle Nurtepe istasyonundaki yolcular tahliye edildi. Metro seferleri aktarmalı olarak devam ederken, Mecidiyeköy-Nurtepe arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi düzenleniyor.

İSTANBUL'da Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosu patladı. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mecidiyeköy Mahmutbey Nurtepe Güncel Haberler

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