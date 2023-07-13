Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Elektrik Panosu Patladı
Güncel Haberler
İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan elektrik panosu patlaması nedeniyle Nurtepe istasyonundaki yolcular tahliye edildi. Metro seferleri aktarmalı olarak devam ederken, Mecidiyeköy-Nurtepe arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi düzenleniyor.
İSTANBUL'da Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosu patladı. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mecidiyeköy Mahmutbey Nurtepe Güncel Haberler