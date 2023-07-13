Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Elektrik Arızası: Seferlerde Aksama Yaşanıyor
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İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda elektrik arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Gecikmeli yapılan seferler, Nurtepe'den her iki yöne aktarmalı olarak gerçekleştiriliyor.
İSTANBUL'da Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda, elektrik arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Gecikmeli yapılan seferler, Nurtepe'den her iki yöne aktarmalı olarak gerçekleştiriliyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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