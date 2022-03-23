Yıldız Kızlarımız Ligi Kupayla Tamamladı

MANİSA (Bültenler) - Yıldız kızlar, üçüncülük kupası ve madalyayla dönerek, kulüplerini gururlandırdı.

Manisa İli Yıldız Kız Voleybol Ligi'nin son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Turgutlu Belediyespor ile karşılaştı. Rakibine set vermeyen yeşil-beyazlı yıldız kızlar, 25-10, 25-18 ve 25-17'lik set sayılarıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, 15 takımlı Manisa İli Yıldız Kız Voleybol Ligi'nde ligi 3. bitirip kupa ve madalya almaya hak kazandı. Yıldız kızları başarısından dolayı kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, gelecek sezon için hazırlıkların hemen başlayacağını ve başarı çıtasını daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini söyledi.

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