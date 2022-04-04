'Konuşan Yazılar' sergisi sanatseverlerle buluştu

Geleneksel İslam sanatlarının seçkin örneklerini sanatseverlerin beğenisine sunan "Konuşan Yazılar" sergisi, Yıldız Holding Sergi Salonu'nda açıldı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre sergide, İslam eserleri koleksiyonunda yer alan, ünlü hattatlar Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Bakkal Arif Efendi, Hamit Aytaç, İbrahim Sükuti, Yusuf Simin Kalem, Ref'et Efendi ve Elmalılı Hamdi Yazır Efendi'nin imzasını taşıyan 145 eser yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, geleneksel ve modern sanat eserlerini toplumun geniş kesimiyle buluşturma düşüncesiyle bugüne kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ülker, her ramazan ayında birbirinden kıymetli geleneksel sanat eserlerini farklı temalarla ziyarete açtıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Manevi dünyamızı zenginleştiren hatları, hilyeleri, ebruları, tezhipleri ve daha pek çok çalışmayı geniş kitlelerle paylaşıyoruz. Hazreti Peygamber'den bugüne, yani 1400 yılı aşkın süredir, nesiller, devirler, iklimler, çağlar boyunca etkisini koruyan bu kıymetli mesajların daimi olduğuna ve sanatın da bu mesajları paylaşmak için en etkili yollardan birini oluşturduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, mutlulukla ifade etmek isterim ki, Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'ndaki geleneksel İslam eserlerini yeni kurduğumuz sergi salonumuz aracılığıyla kalıcı olarak bir araya getiriyoruz."

Usta isimlerin daha önce görülmemiş eserleri de sergilenecek

Serginin küratörlüğünü üstlenen sanatçı Mustafa Cemil Efe ise sergide ünlü hattatların yeterince bilinmeyen eserlerine yer verdiklerini ifade ederek, görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu, kültür sanat ve medeniyet hayatımıza çok büyük katkılar sunmaktadır. Bu katkıların başında da her yıl ramazan ayında yapılan ve artık gelenekselleşmiş bu sergiler yer almaktadır. 'Konuşan Yazılar', iki boyutlu bir mekanda çok boyutlu bir ufuk açan hüsnü hat sanatının eşsiz örneklerinin yer aldığı bir sergi. Sergimiz, ramazan ayında sanatseverleri yeni bir mana yolculuğuna çıkaracak ve üstatlarımızın daha önce görülmemiş eserlerini inceleme fırsatı sunacaktır."

Sergi, yıl boyunca ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.