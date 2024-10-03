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Yıldız Holding, BM Zirvesi'nde Fırsat Eşitliği Çalışmalarını Tanıttı

Yıldız Holding, BM Zirvesi'nde Fırsat Eşitliği Çalışmalarını Tanıttı
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Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Liderler Zirvesi'nde, kadınların ekonomiye katılımını artırma amacıyla yürüttüğü fırsat eşitliği çalışmalarını paylaştı. Kadın Platformu sayesinde iş dünyasında dönüşüm sağladıklarını ve dünya genelindeki şirketlere fırsat eşitliği konusunda harekete geçme çağrısında bulundular.

YILDIZ Holding'in kapsayıcılık ve fırsat eşitliği odağındaki çalışmaları, Birleşmiş Milletler çatısı altında özel sektör ve kanaat önderlerini bir araya getiren dünyanın en büyük sürdürülebilirlik oluşumu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Liderler Zirvesi'nde (UN Global Compact Leader's Summit) anlatıldı.

Yıldız Holding'i Global Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Birleşmiş Milletler çatısı altında özel sektör ve kanaat önderlerini bir araya getiren BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Liderler Zirvesi'ne (UN Global Compact Leader's Summit) katıldı. 24 Eylül'de New York'da düzenlenen zirvede Mutuş, Yıldız Holding'in fırsat eşitliği temelli çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) kapsamında belirlenen 2030 hedefleri için iş dünyasının katkısı da masaya yatırıldı.

Liderler Zirvesi kapsamındaki 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni Tasarlamak: Eşitlik Hedeflerine Ulaşmak için Pratik Araçlar' panelinde konuşan Mutuş, "Yıldız Holding Kadın Platformu, fırsat eşitliği temelinde yürüttüğü çalışmalarıyla iş dünyasında dönüştürücü bir rol model oldu. Bu toplantıda da, kadınlara ekonomik ve sosyal alanda yeni kapılar açan, onlar için ekonomik değer yaratan bu dönüşümün lideri olarak bulunuyoruz. Çabalarımızın küresel ölçekte takdir görmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

'TÜM DÜNYA LİDERLERİNE FIRSAT EŞİTLİĞİNE YÖNELİK HAREKETE GEÇME ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ'

Yıldız Holding'in global değerleri arasındaki fırsat eşitliği ve kapsayıcılık vizyonuyla hayata geçirilen Kadın Platformu'nun çizdiği rotanın pek çok şirket tarafından izlendiğini kaydeden Mutuş, tüm etki programlarının hedefinin kadınların ekonomiye katılımını sağlamak olduğunu söyledi. Mutuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya artık insanlığın yarısının yeteneklerini israf etmeyi kaldıramaz. Dünya genelindeki şirketlerin üçte birinden fazlası kadınlara ait olmasına rağmen söz konusu işletmelerin küresel satın alma pazarına erişimi çok düşük. Sürdürülebilir bir geleceğin kadınların küresel iş gücüne ve ekonomiye katılımıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Kadın girişimcilerin ve değer zincirindeki kadınların desteklenmesini, kadınların ekonomiye katılımını artırmanın en önemli yollarından biri olarak görüyoruz. 2022'den beri BM Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programının (WEA) stratejik ortaklarından biriyiz ve tüm şirketlerimizde kadın girişimciliğini desteklemek için uzun soluklu projeler yürütüyoruz. Bu önemli zirvede bulunmamızın amacı da Kadın Platformumuz çatısı altında yürüttüğümüz sosyal etki odaklı çalışmalarımızla hem diğer kurumlara ilham vermek hem de dünya liderlerine fırsat eşitliğine yönelik harekete geçme çağrısında bulunmak."

'AMACIMIZ FIRSAT EŞİTLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ KALICI BİR HALE GETİRMEK'

Begüm Mutuş, fırsat eşitliğiyle ilgili proje geliştirmek isteyen global şirketlerin yöneticileriyle, Yıldız Holding Kadın Platformu'nun yürüttüğü çalışmalarla elde edilen içgörüleri de paylaştı. Tüm çalışanlar arasında kapsayıcılık ve çeşitlilik kurum kültürünü yaygınlaştırmanın önemine değinen Mutuş, fırsat eşitliği odaklı girişimlerin üst yönetim tarafından sahiplenilmesinin ve uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirterek "Bu kültürün kişilerden bağımsız olarak kalıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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