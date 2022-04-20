Yıldız Demir Çelik ile Kocaeli Üniversitesi, iş birliği protokolü imzaladı

KOCAELİ (AA) - Yıldız Demir Çelik ve Kocaeli Üniversitesi, sanayi-üniversite iş birliğini bir üst seviyeye taşıyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Demir Çelik ile Kocaeli Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ile Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, akademisyenler ve öğrenciler, başta sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm olmak üzere ortak AR-GE projeleri geliştirecek.

Öğrencilere staj imkanı, lisansüstü öğrencilerin tezlerini bitirmeleri için teknik imkan sağlanması ve ortaya çıkan projelerle ilgili bilimsel yayınlar hazırlanması da projenin diğer hedefleri arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Türkiye'nin en büyük sanayi merkezlerinden biri olan Kocaeli'nin, üniversite-sanayi iş birliği konusunda örnek çalışmalara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıldız Demir Çelik olarak başta Kocaeli Üniversitesi olmak üzere çeşitli akademik kuruluşlarla önemli iş birliklerimiz bulunuyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin çok daha iyi bir eğitim almalarını sağlamak, sanayimizin akademi dünyasıyla birlikte yeni projeler ve ürünler geliştirmesine destek olmak, ülkemizin hedeflerine ulaşması açısından çok büyük önem taşıyor. Biz de geleceğin teknoloji, üretim ve sanayide olduğunun farkında olan küresel bir şirket olarak Kocaeli Üniversitesi ile ülkemizin geleceğine ve gençlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi bir üst seviyeye taşıyacak iş birliği protokolü ile hem şirketimizin AR-GE ekipleri hem de üniversitemizin değerli akademisyen ve öğrencilerinin sinerjisiyle örnek projeler ortaya çıkacağına inanıyorum."

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise gençlerin iş hayatına hazırlanmasında özel sektörün rolünün önemli olduğunu aktararak, "Yıldız Demir Çelik ile imzaladığımız bu protokolle öğrencilerimiz hem kısa bir süre sonra atılacakları iş hayatını yakından tanıyacaklar hem de üniversite-sanayi iş birliği sayesinde araştırma ve geliştirme konusundaki çalışmalarımıza daha fazla yoğunlaşabileceğiz. Sanayi ve üniversitelerin güçlerini birleştirmesi öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve şirketlerin yetişmiş kadrolarının bir araya gelmesiyle çok daha katma değerli ürün ve çözümler ortaya çıkaracak. Yıldız Demir Çelik yönetimine bu vizyonlarından ve sağlayacağı katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

5 yıllık bir çalışmayı kapsayan protokol kapsamında Yıldız Demir Çelik ve Kocaeli Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmalarını birlikte yürütecek. Çalışmalar ışığında ortaya çıkacak AR-GE projeleri ve danışmanlık hizmetleri, öğrencilere staj imkanı gibi konularda da beraber hareket edilecek.