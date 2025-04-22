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Yıldız Dağı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı Hayati Tehlikede

Yıldız Dağı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı Hayati Tehlikede
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Yıldız Dağı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin hayati tehlikesi var. Kazada 15 kamu personeli ise yaralandı.

'2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR'

Vali Yılmaz Şimşek, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Şimşek, "Saat 16.00 sularında, Yıldız Dağı yolu üzerinde çift taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen akabinde sağlık ekiplerimiz, AFAD, Jandarma, itfaiye ekiplerimiz, hava helikopterimiz olay mahalline geldiler. Kaza, Yıldız beldemizde görev yapan öğretmenlerimizi ve sağlık personelimizi taşıyan servis aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucu oluştu. Kaza sonucunda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Hayati tehlikesi olan 2 vatandaşımız var. Servis aracındaki 15 kamu personeli yaralı durumda. Onların durumunun hafif olduğunu düşünüyoruz ama hastanelerde kararı verilecek. Biz de hastaneye geçerek yaralıları ziyaret edeceğiz. Şu anda olay yerinde yaralımız yok. Hepsi ambulanslarla hastanelerimize sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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