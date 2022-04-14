Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü

SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetre oldu.

Kentte 2 gün önce etkili olan kar, yüksek kesimlerde aralıklarla devam etti. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen ziyaretçiler, nisan ayında da kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Öte yandan, Sivas İl Özel İdaresine bağlı Buruciye AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, konaklamanın sona erdiği, günübirlik ziyaretlerin devam ettiği kayak merkezi, 15 Aralık'ta başlayıp 31 Mart'ta sona eren 2021-2022 kış sezonunda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov ev bulunuyor.