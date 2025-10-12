Haberler

Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Yağdı

Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Yağdı
Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde mevsimin ilk karı yağdı. Kayak merkezi, çeşitli mekanik tesisler ve pistler ile kış turizmi için hazırlanıyor.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Öte yandan, kent merkezinde de soğuk hava ve sağanak etkili oluyor.

Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimlerindeki köylerde de kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
500
