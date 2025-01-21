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Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde Patlama: 4 Yaralı
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Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ndeki bir otelin dinlenme odasında meydana gelen patlamada, 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri harekete geçti, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada, 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Buruciye AŞ'ye ait bir otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada antrenörler Kibar Genç ve Nihan Erdiler ile kayak sporcuları Buse Dilara Yalman ve Beril Çevik yaralandı.

Yaralılardan Genç ambulans helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana geldiği, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenörün hafif şekilde, 1 antrenörün ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeni ile ilgili jandarma olay yeri inceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.???????

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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