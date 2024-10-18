Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi Karla Kaplandı

SİVAS'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüye büründü.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde 1 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı kendini gösterdi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 bin 552 rakımlı kayak merkezi kar yağışı sonrası birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde güzel görüntüler oluşurken, bölge dron ile havadan görüntülendi.