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Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi Karla Kaplandı

Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi Karla Kaplandı
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Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne düşen kar ile bölge beyaz örtüyle kaplanarak güzel manzaralar oluşturdu.

SİVAS'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüye büründü.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde 1 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı kendini gösterdi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 bin 552 rakımlı kayak merkezi kar yağışı sonrası birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde güzel görüntüler oluşurken, bölge dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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