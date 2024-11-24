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Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

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Sivas'ın Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte kayak severler için güzel bir kış manzarası oluştu. Bölgede sıcaklık ise sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

SİVAS - Türkiye'nin en genç ve ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan uyarılar sonrası beklenen kar yağışı, İç Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sivas'a 58 kilometre uzaklıkta yer alan Yıldız Dağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkisini sürdürürken termometreler sıfırın altında 7 dereceyi gösterdi. 2 bin 551 metre rakıma sahip Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Adeta beyaz gelinliğini giyen kayak merkezi kayak severleri sevindirdi.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Güncel
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