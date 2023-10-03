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Yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alan alevlere teslim oldu

Yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alan alevlere teslim oldu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alan alevlere teslim oldu.