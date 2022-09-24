Yıldırımın düştüğü ağaçlık alan alev alev yandı Güncel Haberler - Yıldırımın düştüğü ağaçlık alan alev alev yandı: 'Çat pat' diye sesler geldi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle ağaçlık alanda yangın çıktı. - Yıldırımın düştüğü ağaçlık alan alev alev yandı: 'Çat pat' diye sesler geldi TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay, Zafer Mahallesi Havuzlar - Türkgücü yolu mevkiinde meydana geldi. Akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış öncesi ikamet yakınlarındaki ağaçlık alana yıldırım düştü. Çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü. "Çat pat diye sesler geldi" Yangınla ilgili konuşan çevredeki bir vatandaş, "Evin önünde bekliyordum, bir anda çat pat diye ses geldi. Sonrasında zaten çatır çatır ortalık yanmaya başladı. Ama neyse ki birinin canı yanmadı" dedi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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