Yıldırım, Yenimahalle'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kemal Bey, 'dark' işin yoksa karanlıktan korkma kardeşim. Yanlış işin yoksa bunlardan korkmana lüzum yok. Ama sen bir mağduriyet yaşarsan biz onları çok yaşadık, en önce bizi bulacaksın yanında.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kemal Bey, 'dark' işin yoksa karanlıktan korkma kardeşim. Yanlış işin yoksa bunlardan korkmana lüzum yok. Ama sen bir mağduriyet yaşarsan biz onları çok yaşadık, en önce bizi bulacaksın yanında. Biz ondan fırsat çıkarmanın yoluna gitmeyiz." dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Yenimahalle'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmasında, pazar günü yapılacak seçimlerde "sandıkları patlatacaklarını" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la "destan yazacaklarını" söyledi.

Cudi Dağı'nda, Kato Dağı'nda, Gabar'da barut kokularının olmadığını ifade eden Yıldırım, "Petrol fışkırıyor petrol. Açılan kuyulardaki petrol miktarı 100 milyar dolar. Bu, bu ülkenin zenginliği. Neden Tayyip Erdoğan'a karşılar biliyor musunuz? Çünkü Tayyip Erdoğan ellerini, kollarını bağlayıp 'buyurun' diyen bir lider değil, 'hizaya durun' diyen bir lider. Hiç şüpheniz olmasın, Recep Tayyip Erdoğan, onun arkadaşları bir tek Rabbinin huzurunda rükuda eğilir, başka hiçbir gücün önünde eğilmez." diye konuştu.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirirken Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu ne kardeşim? Cumhurbaşkanı yardımcıları diye bir madde koymuşunuz. Sizin amacınız cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak değil ulufe dağıtmak. Bu yardımcıların sayısı belki de 100'e kadar çıkabilir. Hepsine bir makam arabası, hepsine bir ofis, hepsine yardımcılar. Bu ne israf kardeşim? Bu ne biçim iş? Bir tane yetmez miydi? Niye böyle yapıyorsunuz?" diye eleştirilerde bulunduğunu aktardı. Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçildikten sonra bir cumhurbaşkanı yardımcısı seçtiğini söyledi.

Muhalefetin "daha dereyi görmeden paçayı sıvadığını" ifade eden Yıldırım, "7 tane ilan ettiler. Ama 7'de kalmıyor, gözükmeyenler var, 12'ye kadar çıkıyor. Bak burada söylüyorum, 12 kişiye söz verdiler, 7'sini açıkladılar. Şimdi soruyorum, diyeceksiniz ki 'israf', niye bir tane başkan yardımcısı yok? Daha seçim olmamış, millet size yetki vermemiş, bol keseden dağıtıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sandıklara sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaparak, milletin verdiği oyu da zayi etmeyeceklerini belirtti.

Oyun namus olduğunu dile getiren Yıldırım, oya sahip çıkacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bize emanettir, oya sahip çıkacağız. Ülkenin cumhurbaşkanlığına talip olacaksın, seçimler yaklaştı, kaybedeceğini anlıyorsun, 'Ben Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum.' Yüksek Seçim Kurulu 70 yıldır burada aslanlar gibi seçim yapıyor, bütün dünya takdir ediyor. Sen güvensen ne olur, güvenmesen ne olur? Çamura yatmak için şimdiden bahane hazırlamayı bu millet yemez.

Bir yandan da diyor ki, Amerika'da 'dark web' diye bir şey varmış, burada onun hakkında bir şeyler çıkaracakmış. 'Ben şimdiden uyarıyorum' diyor. Kemal Bey, 'dark' işin yoksa karanlıktan korkma kardeşim. Yanlış işin yoksa bunlardan korkmana lüzum yok. Ama sen bir mağduriyet yaşarsan biz onları çok yaşadık, en önce bizi bulacaksın yanında. Biz ondan fırsat çıkarmanın yoluna gitmeyiz. İnsani konularda bizim tecrübemizi bütün Türkiye bilir, bütün dünya bilir. Ama buradan şunu söylüyorum, itibar suikastı yapma konusunda onların eline su dökemeyiz. Onun için kardeşim daha çok çalışacağız, milletimizle daha çok buluşacağız, inşallah bu pazar tekrar kutlu yolculuğun kapılarını açıp Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimiz için, kadınlarımız için, yaşlılarımız için en güzel hizmetlerimizi, projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da partilileri selamlayarak, "Buradaki coşkuyu ve heyecanı inşallah 14 Mayıs gecesi çok daha büyük bir coşkuyla meydanlarda yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı ve Başkan yapacağız. Buna inanıyoruz ve güveniyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise "Bizler inanıyoruz ki, 73 yıl önceki 14 Mayıs seçimi gibi bu seçim de Türkiye için bir dönüm noktası olacak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep beraber Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceğiz." diye konuştu.