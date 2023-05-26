Yıldırım yangına sebep oldu, 2 ev küle döndü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde bir evde çıkan yangın, yanındaki eve de sıçradı. Yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde bir evde çıkan yangın, yanındaki eve de sıçradı. Yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Kayabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış öncesi köye yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi neticesinde köyde bulunan bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekibi sevk edildi.

Köye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, 2 iki kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri ise köyde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. - KASTAMONU