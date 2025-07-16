Yıldırım, Tunceli'de 200 Küçükbaşı Telef Etti

Yıldırım, Tunceli'de 200 Küçükbaşı Telef Etti
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Gani Kasik Yaylası'na düşen yıldırım sonucu bir çobanın 200 küçükbaş hayvanı hayatını kaybetti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olay sonrası zarar tespit çalışmalarına başladı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 2 bin 500 rakımlı yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 200 küçükbaş öldü.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Gani Kasik Yaylasında meydana geldi. Bölgede etkili olan yağmurun ardından, yaylaya yıldırım düştü. Sürüye isabet eden yıldırım sonucu Mürsel Bulut'a ait 200 küçükbaş öldü. Olayın ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar tespit çalışması başlatıldı.

Hayvanlarına 2 yıl boyunca emek verdiğini ifade eden Bulut, "Bu dağlarda zor şartlarda üretim yaparak geçimimizi sağlıyorduk. Yıldırım düştü ve 200 koyunum telef oldu. Benim 2 yıllık emeğim gitti. Mağdurum. Lütfen bana yardım edin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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