Yıldırım Şirketler Grubundan Kocaeli ve Bursa'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım

YILDIRIM, BURSA (AA) - Yıldırım Şirketler Grubu çalışanları tarafından ramazan ayı dolayısıyla Kocaeli ve Bursa'da 750 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, grubun limancılık iştiraki Yılport ve Yıldırım ailesinin bağışlarıyla kurulan "Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı" tarafından başlatılan kampanyayla şirket çalışanlarının, ramazan ayının dayanışma ruhuna uygun olarak Gemlik ve Gebze'de yaşayan 750 aileye gıda desteğinde bulunduğu bildirildi.

Yılport Holding'in Türkiye'deki limanlarının bulunduğu faaliyet bölgeleri olarak Gemlik ve Gebze ilçelerinin seçildiği aktarılan açıklamada, "Buradaki okullarda eğitim gören çocukların ihtiyaç sahibi ailelerine paketler ulaştırıldı. Yıldırım Şirketler Grubunun sürdürülebilirlik vizyonuyla, paket dağıtımında klasik ramazan kolileri yerine tekrar kullanılabilen bez çantalar tercih edildi. Kampanyanın dağıtım aşamasında Gebze'de yaşayan 500 aileye paketler ulaştırıldı. Gemlik'te ise 250 aileye yardım paketleri verildi. Yıldırım Holding çalışanları, birlikteliğin en değerli olduğu ramazan ayında, ailelerle buluşarak onlara manevi desteklerini de iletti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Rochelle Yıldırım, grup olarak hayırseverlik ve sürdürülebilirlik bilincini aşılamanın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, faaliyet gösterdikleri ilçelerde halkın yanında olduklarını kaydetti.???????