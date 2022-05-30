Yıldırım Kaya'dan Bakan Özer'e: "Sahte Diplomalarla Cirit Atan Öğretmenlerin Olduğu İddiaları Var" - Haberler

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 700 bin atanamayan öğretmen atama takvimini beklerken sahte diplomalı kişilerin öğretmenlik yaptığı iddialarının olduğuna dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Sahte evrakla göreve başladığı tespit edilen ve bu nedenle görevine son verilen öğretmen ve diğer bakanlık çalışanı sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi yıllarda göreve başlatılmıştır" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, okullarda sahte diploma ve evrakla öğretmenlik yapan kişilerin olduğu iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kaya, 15 Temmuz'dan sonra bakanlık bünyesindeki okullarda bu şekilde çalışan öğretmenlerin olduğunun dönemin bakanlarınca yapılan soruşturmalarla açığa çıkarıldığını kaydetti.

Kaya, 2021 yılına kadar dönemin bakanlarının farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalardan 191 öğretmenin görevine son verildiği anlaşıldığını, ancak bu sayının kesin olmadığını belirtti. Kaya, şu soruları yöneltti:

"SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI BAKANLIK TARAFINDAN DEVAM ETTİRİLMEKTE MİDİR?"

Kaya, şu soruları yöneltti:

"Milli Eğitim Bakanlığının FETÖ soruşturmalarını da dikkate alarak yaptığı bu soruşturmalar sonucunda, göreve başlama evraklarında başta diploma ve geçici mezuniyet belgesi olmak üzere sahte evrakla göreve başladığı tespit edilen ve bu nedenle görevine son verilen öğretmen ve diğer Bakanlık çalışanı sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi yıllarda göreve başlatılmıştır?

Yapılan soruşturmalar sonucunda, bu evrakların diploma çeteleri ve terör örgütleri tarafından organize edildiğine ilişkin delillere ulaşılmış mıdır? Soruşturmaların sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Bu türden suç duyuruları var ise sayısı kaçtır? Suç duyuruları sonucu açılmış kaç dava vardır? Bu davalar sonucunda ceza alan veya beraat eden kişi sayısı kaçtır?

Kamuoyunda sahte diploma soruşturması olarak bilinen bu soruşturmalar, Bakanlık tarafından halen devam ettirilmekte midir? Sahte evrakla göreve başlayan ve görevine son verilen kişiler hukuken hak sahibi olamayacaklarına göre kendilerine yapılmış maaş ve diğer ödemeler yasal faizleriyle birlikte geri alınmış mıdır?"

"700 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BEKLİYOR, SAHTE DİPLOMALARLA CİRİT ADAN ÖĞRETMENLERİN OLDUĞU İDDİASI VAR"

Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:

"2016 yılından bu yana FETÖ darbe girişiminden sonra sahte diplomayla öğretmenlik yapan insanların olduğu bilgisi daha önceki Milli Eğitim Bakanları tarafından soruşturuldu, açığa çıkarıldı. 2021 yılından bu yana sahte diplomayla çalışan ya da KPSS'ye girmeden öğretmen olanların sayısı olduğu iddia edilmektedir. Sayın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 700 bin öğretmen öğretmen atama takvimi bekliyor. Ama sahte diplomalarla cirit atan öğretmenlerin olduğu iddiaları var."

ANKA / Güncel